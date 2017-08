El concejal Navarro pide una aclaración a los tribunales para aplicar la sentencia

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento propusieron al Gobierno local la convalidación del plan parcial de Joven Futura, incorporando el informe de recursos hídricos de la CHS. Esta postura, sin embargo, no es compartida por los partidos de la oposición, que prefieren que se inicie el proceso desde el principio. Los vecinos están por la labor de seguir la línea marcada por los letrados municipales. Pero el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, explicó ayer a 'La Verdad' que se ha solicitado a los tribunales una aclaración de la sentencia ya que, según Navarro, hay una doble corriente jurisprudencial, y serviría para despejar las dudas sobre cómo acatarla y en qué modo. «Las sentencias no afectan a las licencias ya concedidas», reitera Navarro, en base a la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. «Estamos hablando de una urbanización consolidada, y en todo caso lo que sí se vería afectada es la segunda unidad de actuación, pero por ahora no hay una necesidad de desarrollo», incide el edil.

La cooperativa, por otro lado, podría cesar su objeto social y liquidarse una vez que se salde la deuda con el Ayuntamiento -durante el mes de septiembre se consumarán acuerdos con BMN y Banco Sabadell en pagos de avales por el Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas, PEIH-. Y queda pendiente, en otro plano, que se vendan los 32 bajos que comercializa Altamira y pertenecen al 'banco malo', que permitiría a la urbanización un tejido comercial variado.