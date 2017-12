Un comité de sequía toma las riendas para evitar restricciones en el suministro Formado por técnicos municipales y de Emuasa, decidirá cuándo y cuánto se reduce la presión MARÍA JOSÉ MONTESINOS Murcia Martes, 19 diciembre 2017, 08:25

Ahorrar agua ante la pertinaz sequía es cosa de todos. De cada uno en casa con pequeños gestos como cerrar el grifo a la hora de enjabonarse las manos o lavarse los dientes. O no utilizar el inodoro como papelera, ya que en cada descarga de la cisterna se pierden 10 litros de agua. Pero también es responsabilidad de quien gestiona el suministro para regular presiones y evitar fugas en la red. De momento, no ha sido necesario recurrir a las restricciones en el abastecimiento, pero para continuar evitándolas, y adoptar las medidas que sean necesarias, el Consejo de Administración de Emuasa, que preside el alcalde José Ballesta, acordó ayer la creación de un comité de sequía, formado por directores de las áreas implicadas del Consistorio y de dicha empresa municipal. Esta medida forma parte del Plan de Acción contra la Sequía, que incluirá también campañas de concienciación ciudadana.

En la reunión, el director gerente de Emuasa, José Albaladejo, aseguró que el abastecimiento «está actualmente garantizado, dando cobertura a la demanda en el conjunto del municipio, a pesar de la grave situación de emergencia por sequía que atraviesa la Región». En declaraciones a 'La Verdad', aseguró que «el 100% del agua procede de la desalación, no del Trasvase; por ese motivo no ha habido restricciones». Albaladejo no es partidario de cortar el suministro, por dos motivos: «Nos obliga a vaciar las redes y cuando se llenan de nuevo, se producen muchas roturas y hay riesgo de fuga de agua». Por otra parte, cuando se anuncian cortes en el suministro, «la gente suele hacer acopio en bañeras y cubos que, después acaba tirando y, por tanto, desperdiciando».

Albaladejo informó de las medidas que se vienen tomando ante la escasez hídrica. En la reunión, celebrada en el Moneo, se presentó el informe de averías en la red de distribución, que refleja el importante descenso logrado en los últimos años gracias a un control exhaustivo de las infraestructuras, pasando de las 1.385 averías detectadas en 2013 a las 894 de 2017, lo que representa un 34% menos, logrando un importante y necesario ahorro de agua. El Ayuntamiento también ha optado por limitar el riego de los jardines y se está ahorrando un 60% de agua.

Sobrecoste de 1,3 millones

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos y vocal del Consejo de Administración de Emuasa, Mario Gómez, planteó una serie de interrogantes en torno a las obras de los desvíos de colectores del soterramiento acometidas por la empresa municipal de aguas. Según Gómez, al parecer, «se han llevado a cabo sin adjudicación ni consignación presupuestaria y sin la autorización de Adif». El portavoz de Ciudadanos indica que las obras realizadas por Emuasa han supuesto un sobrecoste de más de 1.350.000 euros.

A este respecto, Emuasa asegura que «las obras que está ejecutando son las derivadas de las interferencias del trazado ferroviario con sus infraestructuras, recogidas en un proyecto presentado a Adif». Añade que «en ningún momento ha ejecutado obras por un importe mayor del expediente de gasto aprobado por Adif». Agrega que «a petición de Murcia Alta Velocidad, Adif notificó a Aguas de Murcia una ampliación del trazado del soterraminto y solicitó nueva valoración por la afección a las infraestructuras». En este sentido, «como especifica el dictamen de la Abogacía del Estado, ante cualquier modificación del presupuesto original, Emuasa tendrá derecho a ser resarcida por la totalidad de los costes que se le hubieran ocasionado con motivo de la reposición de los servicios afectados».