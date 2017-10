«Al ver los dos coches aplastados he pensado lo peor» 00:46 Ginés Pérez. / J. G. B. Ginés Jerez ayudó a dos heridos a salir de sus coches a pesar de haber sufrido un impacto en su vehículo JORGE GARCÍA BADÍA Murcia Martes, 10 octubre 2017, 08:04

Uno de los implicados en el accidente, Ginés Jerez, de 55 años y vecino de Mazarrón, ayudó a varios heridos a salir de los vehículos en los que se encontraban tras la colisión. Este pescador, que viajaba a Altea para trabajar, sufrió un impacto trasero en su coche pero no resultó herido: "No me acuerdo de nada, que me han dado por detrás y ya está".

Asegura que al ver los dos coches aplastados contra los camiones pensó "lo peor", ya que se encontraban totalmente chafados. "Creo que he vuelto a vivir", explicó.