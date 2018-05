«Que cierren las terrazas es como si quitan el Bando de la Huerta» Un grupo de amigos disfruta de un aperitivo en la Plaza de las Flores, este miércoles. / Nacho García / AGM Los clientes de los bares de Murcia entienden las reinvidicaciones de Hostemur pero no creen que el cierre voluntario sea la solución MARAVILLAS PALOMINO Murcia Jueves, 3 mayo 2018, 04:16

«Acho, qué dices», exclama Ángel, sentado en plena Plaza de las Flores, cuando le informamos del cierre de 200 bares y restaurantes que Hostetur ha anunciado para este sábado. En las terrazas, la reacción de los clientes murcianos oscila entre la sorpresa, la incredulidad y la indignación. Aunque la mayoría siente las reclamaciones de la asociación de hosteleros como justas, no están de acuerdo con la medida tomada como protesta.

«Yo creo que va a ser contraproducente, quien va a perder dinero son los bares», afirma Mari Carmen, una estudiante que se toma unas cañas con sus amigos en una terraza en la Merced. «Ostras, ¿cierran sábado? Yo iba a salir», interrumpe su compañera Marta. «Es que no les van a hacer caso y encima nos joden a nosotros». Para Alba, otra de las sentadas a la mesa, no hay ganancia con la propuesta: «Son pérdidas para la gente, para los restaurantes y para la ciudad, porque se quedaría como vacía, sin ambiente ni gente». Marta apostilla: «Además, este fin de semana va a venir un montón de gente de fuera».

Se refiere al festival WARM, que se celebra este sábado. Carlos, a quien encontramos en la Plaza de las Flores disfrutando de una cerveza, tiene entrada y reconoce que «lo suyo hubiera sido salir por el centro después de los conciertos, pero si nos vamos a encontrar los bares cerrados no lo haremos». Una de sus compañeras, Carmen, se muestra escéptica ante la medida: «¿Crees que cerrarán todas las terrazas el sábado? Con el WARM, Murcia se llena de gente, me parece tirar piedras contra su propio tejado». Eva, la tercera en la mesa, se pone en el lugar de los vecinos y admite que si ella «tuviera una casa ahí y no pudiera dormir ninguna noche» también se quejaría. Carmen vive en el centro, y afirma llevar bien los ruidos, no así el tema de las terrazas: «Cada vez hay más y ocupan más calle. A la gente que vive aquí le cuesta salir de su casa».

En la misma plaza, María del Mar, Lucía y Mari Carmen toman un aperitivo. Cuando le comentamos la iniciativa propuesta para este sábado, la primera palabra que les viene a la mente es 'triste'. «Me parece fatal, porque la gracia de Murcia son las terracitas al col con tu cerveza y tu marinera. Sin las terrazas no sería Murcia», afirma la joven Lucía, «que cierren las terrazas es como si quitan el Bando de la Huerta». María del Mar, la mayor del grupo, se muestra categórica: «Que el WARM coincida con el cierre es una putada».

El mismo sentimiento tienen las uruguayas Jannette y Elva, que están sentadas junto a la hija de la primera y no están de acuerdo con la protesta en forma de cierre. «Las terrazas le dan mucha vida a Murcia. Venimos de lejos y es lo que nos gusta a nosotras, estar al sol, salir a tomarnos algo…». Tampoco les parecen adecuadas las protestas de los vecinos: «Yo vivo en el centro y me he acostumbrado a esto», dice Jannette. «Y la bebé está acostumbradísima también, ella no se entera».