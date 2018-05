Un centenar de pensionistas reclama en Murcia un nuevo sistema «justo y equilibrado» La manifestación de pensionistas en Murcia. / Vicente Vicéns / AGM Santiago Navarro, secretario general de CC OO en Murcia, hace un llamamiento para que continúen las movilizaciones, sobre todo a los más jóvenes, porque «es a ellos a los que más afecta» EP Murcia Miércoles, 16 mayo 2018, 16:57

Alrededor de un centenar de personas se concentraron este miércoles a las puertas del Instituto Nacional de Seguridad Social en Murcia para reclamar al Estado la negociación de un nuevo sistema de pensiones «justo y equilibrado», bajo el lema las '#PensionesDignas'.

El secretario general de UGT a nivel nacional, Pepe Álvarez, que participó en esta protesta, reclamó un nuevo sistema de pensiones que «el país puede pagar», tras lo que advirtió que no está dispuesto a que «se nos quite».

Y es que, dijo, Murcia y toda España «es un clamor, porque el acuerdo del PP con el PNV pone de manifiesto hasta qué punto Ciudadanos es un partido del que no nos podemos fiar, no tienen en cuenta las necesidades de los pensionistas de nuestro país, no es su prioridad y el PNV le ha pasado la mano por la cara».

En esta línea, resaltó la necesidad de contar con un nuevo acuerdo del sistema de pensiones que «vaya más allá de dos años, que derogue la reforma de 2013 y sitúe el aumento de acuerdo con el IPC como un derecho y no como una cuestión voluntaria del gobierno de turno, que el factor de sostenibilidad desaparezca de manera definitiva».

Por su parte, el secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez, dejó claro que «no aceptaremos parches ni tiritas», y exigió que «se constitucionalice la defensa del sistema público de pensiones y se derogue la reforma de las pensiones de 2013». A su juicio, España «es un país que ha trabajado lo suficiente por tener un pilar básico, el sistema público de pensiones y lo merece».

Desde CC OO, su secretario general en Murcia, Santiago Navarro, afirmó que el sindicato «seguirá reivindicando que no solo los incrementos salariales se puedan dar en el futuro, en la medida en que el Gobierno tenga más fortaleza queremos un sistema público de pensiones solidario».

«Lucharemos hasta que se consiga garantizar, de manera definitiva, para que en el futuro no tengamos que estar en cada momento dependiendo del gobierno de turno para que se mantenga», dijo.

Por ello, hizo un llamamiento para que continúen las movilizaciones, sobre todo a los más jóvenes, porque «es a ellos a los que más afecta». Y es que, advirtió, «ahora nos jugamos el modelo de pensiones que vamos a tener en el futuro», tras lo que señaló que «no es cierto que en el futuro no vayan a haber pensiones».