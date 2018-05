El carril bici acaba en el Tribunal de Cuentas al carecer de un estudio de tráfico previo Ciclistas circulando por el carril bici en dirección a Puente Tocinos, con una cola de coches esperando en el semáforo. / NACHO GARCÍA / agm El escrito presentado en Madrid por el PSOE incide en que no hay motivos técnicos que avalen la reducción de vías en las rondas MANUEL MADRID Murcia Miércoles, 30 mayo 2018, 03:30

Uno de los grandes fiascos del gobierno de Ballesta ha sido el carril bici de las rondas de circunvalación de la ciudad, una obra promovida por la Oficina de la Bicicleta de Murcia y concluida en julio de 2017. Apenas ha transcurrido un año y el ejecutivo local ha anunciado en varias ocasiones su intención de retocar el resultado a la vista de los embotellamientos en horas punta en determinados puntos -sobre todo en la confluencia con rotondas-, que han puesto a los conductores en más de una ocasión al borde de un ataque de nervios. La realidad es que el carril bici de Reino de Murcia, Miguel Indurain y avenida de Los Dolores, con sus 7 kilómetros de ida y 7 de vuelta, no tiene el uso esperado. La realidad es que apenas circulan bicicletas cuando apenas lleva diez meses en funcionamiento. Aún así, la Administración municipal no acaba de tomar decisiones sobre su revisión, algo que la oposición describe gráficamente con el refranero: «Solo están mareando la perdiz».

La situación se torna todavía más sombría si se tiene en cuenta que el PSOE ha presentado hace apenas unos días una denuncia en el Tribunal de Cuentas en la que se hace saber que esta actuación no se efectuó con el debido rigor técnico, ya que no consta en el expediente administrativo facilitado al grupo socialista que hubiera estudios de tráfico para pasar de tres carriles por sentido para vehículos a motor a dos, destinando uno de ellos para bicicletas en cada dirección. Según el edil Enrique Ayuso, el gasto aprobado (474.000 euros) por el Ayuntamiento «no ha sido precedido de la preceptiva valoración sobre su impacto y viabilidad». «Con ello -sostiene Ayuso- se ha producido un elevado coste a las arcas públicas municipales sin que el mismo vaya a tener una materialización viable».

Los socialistas pretenden con esta denuncia firmada por Ayuso y presentada en Madrid, en la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que se investigue la supuesta responsabilidad contable de los impulsores de la obra. Para ello solicitan la incoación de diligencias preparatorias y que se dé traslado de la misma a la Fiscalía adscrita al Tribunal. El proyecto promovido por la Oficina de la Bicicleta el 5 de septiembre de 2016, dependiente entonces de la concejal de Tráfico, Lola Sánchez, se encargó a Urbamusa y en él se recoge de facto su carácter temporal, ya que se especifica que los planes parciales existentes en cada uno de sus márgenes dotarán de las futuras vías de servicio, aceras y carriles bici. Por este motivo se entendía necesario realizar actuaciones que de forma provisional o definitiva resolvieran la carencia de carriles bici en ese momento. Urbamusa ya reconocía entonces que la avenida soporta «una intensidad de tráfico importante, especialmente en determinadas horas del día».

La concejal Rebeca Pérez llevará al Observatorio de la Bici una propuesta para una posible remodelación

Pese a ello, la Junta de Gobierno aprobó el 18 de noviembre de 2016 el proyecto de Urbamusa y los pliegos del concurso público para licitarlo, con un presupuesto base inicial de 788.525 euros (IVA incluido). El contrato fue adjudicado por la Junta de Gobierno el 17 de febrero de 2017 a CHM Obras e Infraestructuras S.A., constructora que las entregó al Ayuntamiento el 21 de julio de 2017. Durante los trabajos, según recuerda el PSOE, se produjeron numerosas quejas y también al finalizar, ya que unas avenidas concebidas para circunvalar la ciudad y agilizar los tránsitos de una punta a otra se convertían en un atolladero. El supuesto desahogo que daban, señala Ayuso, se cortó de golpe sin que los ciudadanos entiendan todavía cómo se llego a la conclusión de que este carril bici era necesario sacrificando unas rondas que costaron al Consistorio 25 millones.

Pero el quid de la cuestión, según los socialistas, es la no existencia de estudios de tráfico previos a la ejecución y Ayuso menciona en la denuncia que el alcalde Ballesta reconoció en su momento que esta obra se había realizado de acuerdo con los informes necesarios para determinar que esos carriles bici eran viables y que no supondrían un inconveniente para el tráfico. «Sin embargo», reitera Ayuso, «en el expediente informativo que se ha puesto a disposición del grupo socialista no figura ningún informe de tráfico previo. Es más, los propios técnicos municipales que formaban parte del gabinete de tráfico del Ayuntamiento y la Policía Local manifestaron a la prensa no haber sido consultados»

Estudios de 'motu proprio'

El Consistorio, según manifestaron a 'La Verdad' los concejales Antonio Navarro (Oficina de la Bicicleta) y Rebeca Pérez (Infraestructuras), tiene previsto elevar a la próxima reunión del Observatorio Local de la Bicicleta -todavía no se ha convocado, pero se celebrará a lo largo del mes de junio- una propuesta con el fin de que emane de este foro la decisión. Según aseguró la portavoz del equipo de gobierno, correspondería a Urbamusa la redacción técnica de las alternativas, aunque según ha podido saber esta Redacción la empresa pública todavía no ha recibido ningún encargo directo, si bien sí estaría realizando un estudio de tráfico de 'motu proprio' para conocer el uso que se le da actualmente a los carriles segregados y las incidencias en el resto del tráfico.

Para Pérez será la primera reunión a la que asiste como responsable de Infraestructuras tras la última remodelación del gobierno local, ya que a la última sesión del Observatorio asistió el edil Navarro, que transitoriamente asumió las competencias del dimitido Roque Ortiz. Las dudas sobre qué concejalía debe afrontar esta reforma para recuperar los tres carriles para coches tampoco se han dirimido con diligencia.

El presidente de Murcia en Bici, Miguel Ángel López, indicó que la organización no está a favor de que se reformen los carriles de las rondas ya que sirven para concienciar y pide que se impulsen políticas para su uso. Recuerda que estos carriles «no eran prioritarios», y así se hizo constar en varias reuniones del Observatorio en las que se pedía actuar en el centro.