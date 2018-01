Cambiarán el pavimento del Palacio de los Deportes seis meses después de renovarlo Parqué deteriorado del Palacio de los Deportes, en una imagen de archivo. / Guillermo Carrión / AGM La sustitución integral del parqué se llevará a cabo «a coste cero» para las arcas locales, ya que entra dentro de la garantía del contrato DANIEL VIDAL Murcia Sábado, 13 enero 2018, 08:53

No se recuerda en La Glorieta un parqué que diera tantos problemas a un equipo de Gobierno municipal. El Ayuntamiento de Murcia cambiará definitivamente el pavimento del Palacio de los Deportes, y lo hará solo seis meses después de su renovación, debido a los problemas que ha presentado el parqué en el desplazamiento de tablones, la aparición de cortes y astillas y los problemas en la pintura. Una chapuza en toda regla para muchos de los usuarios de una de las instalaciones deportivas emblemáticas del municipio. Por ello, la Junta de Gobierno dio luz verde ayer a esta renovación, que se llevará a cabo «a coste cero para el Ayuntamiento de la capital» entre los días 17 y 25 del presente mes, tal y como explicó en rueda de prensa el concejal de Salud y Deportes de la corporación local, Felipe Coello.

Según recordó Coello, el nuevo pavimento, que sustituía a otro con dos décadas de antigüedad, «se instaló el pasado 21 de julio y era del mismo material y características que el anterior suelo de la pista deportiva». El Ayuntamiento recepcionó los trabajos y dio su visto bueno porque el parqué instalado «cumplía todas las prescripciones del pliego de condiciones y reunía las condiciones para la práctica deportiva». Sin embargo, en los meses siguientes se comprobó que los tableros instalados estaban teniendo un desplazamiento mayor de lo previsto para este tipo de suelos. Además, los técnicos municipales detectaron transferencias de pintura roja provocada por el contacto con las zapatillas deportivas y se observaron astillas y cortes en algunas zonas.

El pasado 7 de septiembre, los mismos técnicos municipales mantuvieron una reunión con la empresa adjudicataria del montaje y también con el fabricante del suelo. En la reunión se acordó sustituir algunos de los tableros que habían resultado defectuosos, así como repintar todo el pavimento. Pese a todo, los problemas detectados «volvieron a aparecer de inmediato», según destacó Coello. Por ello, tras una segunda reunión, que tuvo lugar el 20 de octubre, la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento acordaron el «cambio integral» del pavimento, que se llevará a cabo aprovechando que el próximo fin de semana no hay competiciones programadas en el pabellón y que los entrenamientos pueden derivarse a otros centros como el Príncipe de Asturias, el Cagigal o el Infante.

En garantía

Coello insistió en que el cambio integral del parqué no supondrá coste alguno para las arcas municipales, ya que entra dentro de la garantía del contrato con la empresa adjudicataria. Asimismo, el concejal recordó que, pese a las deficiencias detectadas, en ningún momento se ha visto obligado el Ayuntamiento a suspender la práctica deportiva en las instalaciones, puesto que era perfectamente compatible con las condiciones del suelo. El objetivo del cambio integral del pavimento es, según destacó Coello, «evitar problemas en un futuro».

Coello dice que, pese a las deficiencias detectadas, el Ayuntamiento no ha tenido que suspender ninguna competición

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento llevará una moción al Pleno municipal, que se celebrará el 25 de enero, en la que pedirá al Consistorio que se modifique la ordenanza que rige el uso de instalaciones deportivas en el municipio para que los equipos de fútbol del municipio que no compiten en categoría nacional puedan utilizar los campos de manera gratuita. Esta propuesta del PSOE se pone encima de la mesa después de que el Consistorio haya comunicado a 13 clubes del municipio que militan en las categorías de Preferente Autonómica, Primera Autonómica y Segunda Autonómica que deben pagar cantidades que rondan los 5.000 euros al año por desarrollar su actividad en equipamientos de titularidad local. Eso suma 66.000 euros, «una cantidad perfectamente asumible por el Ayuntamiento de Murcia», según lamentó el concejal socialista, Juan Vicente Larrosa. «El concejal Felipe Coello, en sus dos años y medio de gestión al frente de la Concejalía de Deportes y Salud, no ha aplicado la tasa a los equipos de fútbol de Murcia y ahora, una vez que ya se ha iniciado la temporada, se les va a cobrar sin previo aviso un dinero que obligará a muchos de esos equipos a abandonar la competición o a realizar sus entrenamientos en otros municipios en los que se les cobre un coste inferior por el uso de las instalaciones», explicó Larrosa. La aplicación de la citada ordenanza ha causado «mucho revuelo entre esos clubes», subrayaron las mismas fuentes, que avanzaron que los clubes ya preparan medidas de protesta, como la prevista para el domingo por parte del Club Deportivo Alberca. Así, los once jugadores de este equipo se sentarán junto a su portería durante el primer minuto del partido que disputará ante el Jumilla en el campo polideportivo municipal de la pedanía.