Belda: «La destrucción del patrimonio quizás me marcó demasiado» Ballesta y Pacheco saludando a Cristóbal Belda, ante Miguel Ángel Centenero y Lola Arcas. / Javier Carrión El director de la Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca espera abrir vías de colaboración con el Ayuntamiento para promocionar la entidad MANUEL MADRID Murcia Martes, 9 enero 2018, 08:38

El presidente de la Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca, Cristóbal Belda, catedrático jubilado de Historia del Arte de la UMU, exdirector del Museo Salzillo y comisario de 'Huellas', espera abrir nuevas vías de colaboración con el Ayuntamiento, sobre todo en recuperación y revalorización del patrimonio histórico. Belda, acompañado de Miguel Ángel Centenero y Lola Arcas, realizaron ayer una visita protocolaria al alcalde, José Ballesta, la primera que efectúa el nuevo equipo directivo de esta antigua institución. «Queremos conocer su opinión y que él conozca la nuestra en cuanto a posibles formas de colaboración, porque tenemos mucho que hacer en el ámbito de las actividades culturales». La Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca cuenta con 30 miembros, y no hay vacantes: «Solo nos falta por entrar una persona, el periodista Pedro Soler». Una de las actividades permanentes que tiene son los llamados 'Miércoles de la Academia', organizada por los propios académicos, ya sean conciertos, conferencias «o incluso simplemente el relato de sus experiencias».

Belda comentó que «la Academia tiene que estar muy presente en la sociedad murciana, porque estamos al servicio de ella, especialmente en la labor de asesoramiento en los temas de naturaleza cultural, y de conservación de patrimonio. Asesoramos a las instituciones que tienen estas competencias entre sus funciones, sobre todo a la Comunidad Autónoma. Pero también tenemos que difundir lo que estamos haciendo. Hay escultores, pintores y artistas de gran prestigio y ellos como miembros también tienen que darse a conocer, y lo que queremos es que la ciudad también los reconozca».

Su criterio es decisivo para que la Administración lleve a buen fin las declaraciones de Bien de Interés Cultural

Ese trabajo de asesoramiento en la conservación y protección del patrimonio tiene su utilidad, por ejemplo, en las declaraciones de Bienes de Interés Cultural, en las que su criterio es decisivo en muchas ocasiones para que la administración tenga una pauta para llevar una política de protección respaldada por las instituciones culturales. Belda subraya que la protección del patrimonio es «un caballo de batalla que siempre estará en el candelero, y es importante que esté así y que sea debatido porque eso demuestra el interés creciente de la sociedad». La recuperación del patrimonio, destaca el presidente -desde el pasado mes de marzo- de la Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca, «es un deber de toda la sociedad para reconocer la historia, de reconocerse en sí misma en su propio patrimonio y de conocer hasta dónde quiere llegar». Según Belda, Murcia no ha sido una ciudad sensible con su patrimonio: «No se puede decir eso, lamentablemente. Yo ya soy viejo -72 años- y la ciudad que yo conocí y las destrucciones que yo pude observar quizás me han marcado demasiado. Y lo que debemos hacer entre todos es procurar que esa historia jamás se reproduzca. Hoy la política de conservación del patrimonio tiene unos derroteros y resultados en algunos casos verdaderamente brillantes, y es importante conocer nuestra identidad y salvar lo que se nos ha legado».