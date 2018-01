Ballesta dice que aún tardará un mes en dar forma a su gobierno Asegura que la gestión de la realidad del municipio no se corresponde a veces con la «relación novelada» y niega que haya ediles que no son de su cuerda MANUEL MADRID Murcia Martes, 30 enero 2018, 09:19

El nuevo concejal del PP tomará posesión en el Pleno del Ayuntamiento del día 22 de febrero y el alcalde Ballesta aún no tiene decidido cómo será la redistribución de competencias que anunció nada más conocer la dimisión de Roque Ortiz. La salida del ex primer teniente de alcalde y hasta el martes pasado delegado del área de Fomento ha abierto un boquete en el equipo de gobierno, que obliga a Ballesta a replantearse las carteras del resto de ediles. No se sabe aún si Alicia Barquero, que tiene derecho a ocupar la vacante que deja Ortiz, cambiará la Dirección General de la Mujer por entrar de nuevo en la Corporación, aunque la propia Barquero indicó la semana pasada a 'La Verdad' que se encuentra muy a gusto en la Comunidad y que nadie se había puesto en contacto con ella aún. Una vez que el Pleno ha tomado razón de la dimisión de Ortiz a raíz de sus declaraciones sobre la gente colocada en contratas por el PP, Ballesta hablará con los posibles sucesores. En el puesto 14 de la lista del PP está Juan Antonio Bernabé, actual director adjunto del Instituto de Fomento, y en el 15 la alcaldesa pedánea de Sangonera la Seca, Catalina Carrillo.

Ballesta insistió ayer en que los concejales de su equipo van a ser los primeros en conocer la redistribución de áreas y explicó que en este momento hay «un proceso de diálogo abierto y constructivo» para cerrar la estructura del nuevo equipo. Respecto a las diatribas sobre los concejales vinculados especialmente a la época de Miguel Ángel Cámara y su relación -Maruja Pelegrín, actual secretaria general del PP en la Región; Lola Sánchez; Eduardo Martínez-Oliva; Rafael Gómez-, Ballesta declaró que la realidad no se corresponde a veces con la «relación novelada» que trasciende a la opinión pública y considera que es «una cuota» que hay que pagar por dedicarse a la gestión pública. En cualquier caso apuntó que su equipo está formado por gente de diversa procedencia y que la fusión ha sido «productiva y muy interesante». Tal y como informó 'La Verdad' en su edición dominical, el regidor se planteó incluso dimitir con su ex mano derecha en el Ayuntamiento tras la reacción de la dirección regional del partido. De hecho, Ballesta y el presidente del PP y de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, no han mediado apenas palabra por este asunto, pese a que públicamente Miras le ha lanzado piropos. Ballesta espera, si le dejan, que la nube negra siga de largo.