Ballesta califica de «cosa menor» pensar ahora en si repetirá de candidato Desayuno de José Ballesta con periodistas, con Murciatone, churros y chocolate con periodistas. / LV El alcalde reconoce que vive el gobierno en minoría con un «permanente estado de ansiedad» que le obliga a no caer en la autocomplacencia MANUEL MADRID Murcia Viernes, 29 diciembre 2017, 12:36

El alcalde de Murcia, José Ballesta, declaró este viernes que tiene que trabajar todos los días por Murcia y considera "cosa menor" la posibilidad de que pueda repetir como candidato del PP a la alcaldía en 2019, y dice que es mucho más importante lo que tiene sobre la mesa. En un encuentro informal con periodistas, el alcalde y su equipo de gobierno deseó todo lo mejor a los murcianos en 2018, un ejercicio clave para la ciudad en el que saldrán adelante y se podrá avanzar en los grandes proyectos estratégicos de ciudad y compartió su satisfacción por conseguir que los murcianos se sientan cada vez más orgullosos de su municipio, que este año superará los 500.000 turistas y 700.000 pernoctaciones.

El regidor reconoció, con el ruido de fondo de los trabajadores del alumbrado público que han iniciado una huelga, que vive en "un permanente estado de ansiedad" por hacer mejor su labor y dice que no se queda jamás en la autocomplacencia. Aseguró que no es un iluso y dijo que 2017 no ha sido un año fácil, "sino con mucha zozobra y hemos pretendido desde el Ayuntamiento que las cosas se hagan bien", pese al gobierno en minoría.