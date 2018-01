Ballesta aprovechará la dimisión de Ortiz para una reestructuración de su gobierno Ortiz, en su despacho, donde ayer seguía despidiéndose de allegados y recogiendo cosas. / Nacho García Asegura que muchos de los proyectos de la Murcia del futuro van a llevar su sello: «Es un amigo leal, trabajador e incapaz de traicionar» MANUEL MADRID Murcia Jueves, 25 enero 2018, 04:00

El Gobierno municipal afronta la mayor crisis desde que en junio de 2015 arrancara esta legislatura. La renuncia al acta de concejal de Roque Ortiz, hasta el martes delegado del área de Fomento, por su desenfrenada oratoria -en un acto ante pedáneos en la sede regional remarcó que quien olvida que el PP ha colocado a mucha gente en las empresas concesionarias es «un marrano»-, obligará al alcalde a replantear su equipo para encarar la recta final del mandato que concluirá a mediados de 2019. Ballesta, aún aturdido por el escándalo que se ha llevado por delante a una de las personas más fieles de su equipo, comparecía ayer ante los periodistas por primera vez tras la dimisión de Ortiz para anunciar que, si había alguna duda, sigue adelante con su proyecto de ciudad. Aunque para avanzar en la ejecución de proyectos estratégicos tendrá que reconfigurar el equipo teniendo en cuenta la experiencia de estos dos años y medio.

Aprovechará la entrada de un nuevo concejal, en sustitución de Roque Ortiz, para redistribuir competencias y anunció que las delegaciones de la Concejalía de Fomento se repartirán y no las llevará una sola persona. No aportó detalles, ya que dijo que no habían transcurrido ni 24 horas desde que Ortiz le presentara una carta de renuncia como para pensar más allá. Anotó que el proceso no es de un día para otro, ya que hay que dar cuenta al Pleno -en la sesión de hoy-, y a partir de ese momento el secretario del Ayuntamiento comunicará la situación a la Junta Electoral Central, y el PP tendrá que decidir quién entra de la lista con la que concurrió a los comicios.

«Habrá una reorganización completa, con normalidad y basada en la experiencia para mejorar cada día». «Venimos trabajando con total comodidad y libertad; no hay condicionantes y seguiré como hasta ahora». «No somos peones que se quitan de la partida o unos números que se tachan; merecen todo el respeto»

Barquero: «No sé aún nada»

Con 12 escaños, el PP no tiene mayoría en la Corporación (29 ediles). Los puestos fueron ocupados por los 12 primeros candidatos que iban en la lista que presentó el PP en mayo de 2015. La número 13 es la actual directora general de la Mujer, Alicia Barquero, exconcejal de Igualdad con Cámara y Reina de la Huerta en 2007 con la peña La Contraparada de Javalí Nuevo, quien declaró ayer a 'La Verdad' que no se ha producido ningún contacto con ella por parte del partido y que desconoce por el momento si aceptará el encargo: «Me siento afortunada y privilegiada por hacer lo que me gusta», afirmó. No obstante, dice que no sabe nada aún.

El número 14 de la lista es el abogado y politólogo Juan Antonio Bernabé, director adjunto del Instituto de Fomento de la Región de Murcia y exconcejal de Urbanismo, y la número 15 es Catalina Carrillo, presidenta de la Junta Municipal de Sangonera La Seca desde 2011, diplomada en Biblioteconomía y Documentación y Educación Primaria, y funcionaria del CEIP Vicente Medina.

Cualquiera de ellos podría ocupar dicho puesto, pero, como reiteró Ballesta, aún es pronto para saber quién será. Lo que sí tiene claro es que seguirá liderando «con responsabilidad» el Gobierno. «Vamos a seguir con toda la fuerza, porque nuestro compromiso y responsabilidad es con los murcianos. Quizás en mi caso, por razones personales, ser el mayor de siete hermanos siempre conlleva una especial responsabilidad. Y esa responsabilidad es, en primer lugar, con las personas; en segundo lugar, con todos y cada uno de los murcianos. Porque el fermento que nos mueve para seguir adelante son los sentimientos humanos», subrayó.

«Permanente insatisfacción»

De lo sucedido desde la toma de posesión hasta ahora, Ballesta dijo que ha aprendido cosas, y lo que hará de cara al futuro es «una reorganización completa de todo el equipo, porque lo que llevaba Roque Ortiz no va a pasar a una persona concreta sino que habrá una reestructuración con normalidad y basada, como digo, en la experiencia. Porque estamos en el reto permanente, en la insatisfacción y en el inconformismo para mejorar cada día, y eso será lo que haremos». Los tiempos legales hasta que tome posesión el nuevo concejal son los que son, recordó, y posiblemente se formalizará en el Pleno ordinario del mes de febrero, en el que deberá tomar posesión. «No sé aún quién será porque cada uno tiene sus condicionantes».

Ballesta, que no se caracteriza por alimentar las polémicas, no quiso entrar a valorar si el PP ha cometido una injusticia con Roque Ortiz exigiendo su dimisión incluso por boca del presidente del partido en la Región y del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, mientras el mismo partido mantiene a la senadora y excaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, en su cargo pese a estar imputada por la operación 'Púnica'. Albert Rivera, líder de Cs, ha pedido directamente a Rajoy que cese a Barreiro para apoyar los presupuestos y el mismo Ortiz, en su carta de renuncia a Ballesta, dejó por escrito esta frase que pudo interpretarse como una crítica directa a la dirección regional del PP: «Me voy, en contra de mi voluntad, no estoy ni imputado ni investigado ni en ninguna instancia judicial de tipo alguno, administrativo o penal -no como otros-, pero me voy única y exclusivamente para no poner en riesgo el proyecto de ciudad» y para no ser un lastre para la gestión de Ballesta.

Ballesta declaró ayer que para él «lo más importante son las personas, los seres humanos, y todo lo demás, toda esa espiral que se produce alrededor de todo esto, supremacías morales de unos y autoridades éticas de otros, no se otorgan, se ganan. Ese tipo de cosas es importante que las preservemos». En cuanto a esas fracturas y falta de entendimiento entre el PP regional y municipal, apuntó que «nosotros venimos trabajando con total comodidad y libertad, no hay ningún tipo de condicionante, y en esa situación vamos a seguir como hasta ahora».

El regidor se deshizo en elogios hacia Ortiz, del que dijo que es leal y trabajador «infatigable e incansable», y recalcó que «lo digo con conocimiento de causa, porque lo conozco desde hace más de 25 años». Mencionó su «capacidad de liderazgo», que «ha abierto caminos para otra mucha gente, que ha seguido esos caminos que él ha ido abriendo», que es «incapaz de traicionar» y que se comportó siempre de forma generosa con todo el que se acercaba, «independientemente de donde venga», ya que «se daba de forma completa». Según Ballesta, muchos de los proyectos del nuevo modelo de municipio que van a conformar el futuro «van a llevar su sello sobre la piel de la ciudad de Murcia».

Respeto para los políticos

Ballesta aseguró que «siempre ha puesto el ser humano como forma de vida, por encima de las ambiciones, urgencias, prisas, un respeto absoluto y profundo». Por eso reclamó respeto para todo «el ser humano, incluso el que se dedica a la política»: «No son peones que se quitan de la partida, números que se tachan; tienen unos entornos personales, familiares y profesionales que merecen el máximo respeto». «La condición humana está por encima de todo lo demás, es lo más importante», zanjó, reiterando que seguirá trabajando con la misma fuerza y pasión «sin distinguir los días de semana de los fines de semana».