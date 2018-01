Las bajas en los contratos de obras y servicios permiten al Consistorio reinvertir 12 millones Ediles de PP, PSOE, Cambiemos Murcia y Ciudadanos, con los representantes de Intervención, Servicios Jurídicos y Contratación, ayer, en la última sesión de la Mesa. / Vicente Vicéns / AGM La Administración local se adapta a la ley estatal que entrará en vigor el 9 de marzo, que simplifica los procedimientos para licitaciones por debajo de los 80.000 euros MANUEL MADRID Murcia Miércoles, 31 enero 2018, 08:41

El Ayuntamiento ahorró 12 millones de euros en 2017 con las bajas presentadas por las empresas licitadoras: 7,2 millones en contratos de servicios, 100.000 euros en contratos de suministros y 4,7 millones en contratos de obras. Son datos facilitados ayer a 'La Verdad' por el servicio de Contratación, que tramitó 233 expedientes nuevos por un importe global de 80,4 millones de euros. Según detalló el edil Eduardo Martínez-Oliva, en obras el Consistorio sacó a licitación expedientes por 13,2 millones, que se adjudicaron, con IVA incluido, en 8,5 millones, lo que se traduce en un ahorro de casi 5 millones para la administración local. En contratos de suministros el importe de licitación fue de 3 millones y el de adjudicación, 2,9 millones, siendo el ahorro por las bajas de 100.000 euros; y contratos de servicios se licitaron por 64,2 millones, y la adjudicación, con IVA, resultó de 57 millones. En contratos menores el ahorro para la administración fue de 200.000 euros.

Esas bajas, según explicó Martínez-Oliva, quedan adscritas al capítulo 2 del Presupuesto municipal, de gasto corriente -fundamentalmente contratos de mantenimiento-, y al capítulo 6 de inversiones, y vuelven al mismo circuito, destinándose a esos mismos capítulos: o bien nuevas inversiones, o bien para atender gastos o responder antes cuestiones imprevistas. Estos datos, enfatiza el edil, ponen de manifiesto la capacidad profesional del servicio de Contratación, que está ya anticipándose a lo que se le viene encima con la entrada en vigor el 9 de marzo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Todos los servicios municipales tendrán que adaptarse a las novedades, que no son pocas, pero las principales, según la funcionaria responsable, son conseguir mayor agilidad en las tramitaciones por los procedimientos de licitación electrónicos y por la apuesta por la transparencia. Todo será accesible para los ciudadanos y cada parte del proceso (actos de la mesa, informes de valoración y quiénes los suscriben, actas...) va a ser publica a través de la Plataforma de Contratación. «Como si uno estuviera viendo minuto a minuto qué es lo que se hace. Es la máxima transparencia», afina la jefa del servicio, Cristina Martínez Iglesias.

El Ayuntamiento ha andado parte del nuevo camino que se abre, ya que ha dado pasos importantes en la implantación de la administración electrónica y se ha anticipado en algunos aspectos como la tramitación telemática de los contratos menores. Los abiertos ya se están promoviendo a través de la Plataforma, aunque no se ha llegado a formalizar ninguna apertura pública -el primer expediente vence en un mes-. El Servicio Murciano de Salud es, dentro de la administración regional, el ejemplo más próximo de esa apuesta telemática, y la mayoría de ayuntamientos de la Región tendrán que seguir esta estela. En Murcia a los contratos menores se puede presentar ya cualquier oferta y, además, de forma telemática, como prevé la nueva ley, que crea procedimientos aún más simplificados que se asemejan bastante al sistema creado por el Consistorio capitalino para contratos menores.

«Supersimplificados»

Con la nueva ley, el procedimiento supersimplificado podrá emplearse, en el caso de obras, para contratos por debajo de los 80.000 euros, y en los de servicios y suministros por debajo de los 35.000 euros. Toda la tramitación se hará a través del Perfil de Contratación y de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Ahí estará todo centralizado, y se cargarán los anuncios y solicitudes de ofertas. Cada ayuntamiento tiene hoy su perfil y funciona de forma autónoma, pero la plataforma permite ahora publicar ahí todas las licitaciones de los ayuntamientos para conseguir la mayor concurrencia y transparencia, y dar facilidad también a los licitadores.

Concurrencia y publicidad

La relación de contratos menores que convoca el Ayuntamiento ya se está publicando de forma trimestral en dicha plataforma, con el Portal de la Transparencia, «pero a partir de ahora», indica Martínez Iglesias, debe publicarse todo, desde actuaciones preparatorias de los contratos e informes previos, excepto aquellas informaciones que puedan vulnerar el secreto comercial de los concurrentes, ya que por ley la información confidencial de las empresas no puede ser objeto de divulgación. El principio de transparencia, por tanto, rige la nueva regulación de la contratación pública, y vienen incorporadas, además, las dos directivas comunitarias y los criterios de carácter social y ambiental. Otro objetivo fundamental de la ley es fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas, y la regla general será la contratación mediante lotes. «Antes los lotes estaban prohibidos salvo que se justificaran, y ahora hay que justificar por qué no salen lotes susceptibles de una utilización independiente, aunque si el objeto está vinculado no se podrá. Y sin eludir ningún tipo de publicidad. Y se podrá limitar el numero máximo de lotes a los que se puede optar».

La ley da un giro de 180 grados en muchos aspectos, y obliga a los funcionarios de todos los servicios a ponerse al día con formación exprés para que no se colapse la Administración. También los licitadores tendrán que adaptarse a esta nueva realidad.