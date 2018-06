El Ayuntamiento destina 16 millones a abaratar los billetes de bus y tranvía

Acuerdo de los grupos para lograr una verdadera intermodalidad

El Pleno del Ayuntamiento acordó el jueves una moción -el PP se abstuvo y fue respaldada por PSOE, Ciudadanos, Cambiemos Murcia y Ahora Murcia, que fue el partido proponente- por la que la administración municipal instará al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez a elaborar un plan de modernización de la red de Cercanías. El texto cita que la llegada del AVE a Murcia no puede hacerse en detrimento de los trenes de corta y media distancia, que dan servicio a más de 4 millones cada año. Esos ferrocarriles acumulan numerosos problemas, como denunciaron los comités de empresa de Renfe y Adif en una manifestación la semana pasada: antigüedad de las máquinas, vías sin electrificar, frecuencias muy amplias... La moción recoge como medidas, recuerda la edil de Ahora Murcia Ángeles Moreno Micol, un estudio y previsión para que la llegada del AVE no suponga ninguna alteración y/o supresión del servicio normal de cercanías en los puntos afectados; la contratación de Civias con tensión de 25.000 voltios y bogies de ancho UIC o transformar alguna serie actual, dadas las necesidades de trenes y el plazo de al menos dos años para fabricarlos; dejar una vía de AVE y otra convencional o con tercer carril para permitir los servicios con material diesel de los trenes de cercanías actuales; la electrificación de la vía convencional Murcia-Alicante para que no desaparezcan los trenes de cercanías con la llegada del AVE; doble vía electrificada para el trayecto de la línea Murcia-Cartagena; el aumento de la frecuencia de trenes en las líneas Murcia-Cartagena; la apertura de la línea Murcia-Cieza; potenciación de la intermodalidad entre cercanías y autobuses al Campus de Espinardo; el equipamiento de trenes de cercanías con medios suficientes para el transporte de bicicletas; y la provisión de medios suficientes para el acceso a las personas con discapacidad.