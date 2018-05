El Ayuntamiento considera que Hostemur se precipita y Arroyo pide entendimiento

Las administraciones local y regional reaccionaron ayer ante la decisión de Hostemur de parar durante la celebración del WARM UP esperando que pueda alcanzarse un consenso con Hostemur, apelando al equilibrio de intereses y deseando que se recupere la cordura. El concejal de Promoción Económica, Jesús Pacheco, cree que Hostemur se ha precipitado en su postura huelguista y niega que se hayan tomado decisiones unilaterales, ya que han sido respaldadas por el Consejo Sectorial del Ruido. «Estamos dispuestos a sentarnos cuantas veces y durante el tiempo que haga falta para explicarles las dudas que puedan tener al respecto de la propuesta, que aún está en periodo de estudio de las alegaciones». De hecho, una vez que se resuelvan dichas alegaciones a la aprobación inicial de las zonas de especial protección acústica se convocará un nuevo consejo, como recordó ayer el edil de Medio Ambiente, Antonio Navarro, al portavoz de Ciudadanos, Mario Gómez. Pacheco confirmó que ha firmado esta misma semana 17 autorizaciones para nuevas terrazas, y dijo que Hostemur conoce que se está desatrancando el bloqueo que tanto les preocupa.

La portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, se mostró convencida de que «se pueden establecer puntos de diálogo, de encuentro y de entendimiento» entre el Ayuntamiento y Hostemur, ante el cierre anunciado por cerca de 200 hosteleros en protesta por las nuevas zonas ZPAE. No obstante, Arroyo aclaró que es un asunto que «compete exclusivamente al Ayuntamiento». La consejera recordó que la Comunidad no organiza el WARM UP, sino que lo hace una empresa privada y el Gobierno regional tan solo lo patrocina.