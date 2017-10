El Ayuntamiento ayudará a los propietarios de viviendas vacías a encontrar inquilinos Pisos vacíos en un edificio de Murcia / Guillermo Carrión/ AGM Fomentará el alquiler intermediando entre dueño y arrendatario a través de una web y repartirá 100.000 euros en ayudas para arreglar las casas MARÍA JOSÉ MONTESINOS Murcia Jueves, 19 octubre 2017, 02:15

No todo el mundo puede o quiere comprar una vivienda, ya sea porque a su edad no es el momento de solicitar una hipoteca -si es que se la conceden- o bien porque la precariedad de su empleo o la movilidad laboral les lleva a desestimar una residencia fija en Murcia. Al mismo tiempo, hay propietarios de viviendas vacías que ven cómo estas se deterioran por la falta de uso. A ambos colectivos va dirigido el Plan Municipal de Fomento del Alquiler de Vivienda, con el que el Ayuntamiento va a prestar un servicio gratuito de puesta en contacto entre los propietarios de viviendas vacías y los futuros inquilinos, aportando ayudas económicas para ambas partes.

En esta primera fase -lo que resta de 2017- solo se convocan ayudas destinadas a arrendadores, ya que la Concejalía necesita contar con una bolsa de viviendas para ponerlas a disposición de los arrendatarios. A comienzos de 2018 se iniciará otra convocatoria, destinada tanto a arrendadores como a arrendatarios. De momento, la Junta de Gobierno tiene previsto aprobar mañana la convocatoria de subvenciones para arrendadores que se acojan a este programa de vivienda en alquiler, y están exentos los grandes tenedores de viviendas, como pueden ser las entidades bancarias, financieras o similares. Va dirigido a particulares y a pequeños promotores.

Quiénes pueden arrendar sus viviendas libres Particulares y pequeñas promotoras. Están excluidos los bancos. Tiempo del programa Tres años. Requisitos de las viviendas Estar ubicadas en el término municipal de Murcia; ser viviendas libres (si son protegidas, se ha de tramitar la autorización de descalificación) y tener contratados y sin deuda pendiente, los suministros de agua potable, electricidad y gas. Tener el certificado de eficiencia energética. Importe de ayudas para los arrendadores No podrán superar los 3.650 euros si se solicitan para las tres opciones: acondicionamiento de vivienda, pago de un seguro múltiple de garantías y el pago del certificado de eficiencia energética de la vivienda. Cálculo de la renta El alquiler máximo mensual no podrá ser superior a 6 euros/metro cuadrado útil de la vivienda ni inferior a 3 euros/metro cuadrado. Pero solo se calcularán para un máximo de 90 m2 útiles, aunque la casa tuviera una superficie superior. Es decir, el tope es de 540 euros. Plazos La Junta de Gobierno aprueba mañana las bases y tras la publicación en el BORM se podrán realizar las solicitudes en el Registro en el plazo de 20 días, en impresos normalizados facilitados por el servicio de Vivienda.

El importe global de la subvención es de 100.000 euros y cada demandante de ayuda no podrá superar los 3.650 euros, que irán destinadas a acondicionamiento de la vida, pago de un seguro múltiple de garantías y el pago del certificado de eficiencia energética de la vivienda. En el caso de que se solicite ayuda para realizar exclusivamente obras de adecuación -trabajos de albañilería, carpintería, fontanería, electricidad, etc-, el propietario podrá recibir una subvención máxima de 3.200 euros, y solo podrá pedirla una vez durante los tres años que esté a disposición del programa.

La ayuda para contratar un seguro múltiplo de garantías que cubra parte de una póliza de hogar y para el caso de impago de alquiler, será de hasta un máximo de 300 euros. Esta subvención tendrá carácter anual, por lo que se podrá solicitar cada año que la vivienda permanezca en el programa. Igualmente, se podrá conceder una ayuda económica para obtener el certificado de eficiencia energética, obligatorio para la firma de todos los contratos de arrendamiento. La cuantía máxima es de 150 euros y esta subvención solo se podrá solicitar una vez.

540 euros, alquiler máximo

No hay que olvidar las dificultades con las que se encuentran las personas que quieren alquilar un piso, ya que como no hay suficientes viviendas para satisfacer la demanda, esto suele influir en el precio del mismo. De ahí que en las bases que aprobará mañana la Junta de Gobierno esté incluida una cláusula para el cálculo de la renta máxima mensual. Esta no podrá ser superior a 6 euros/metro cuadrado útil de la vivienda ni inferior a 3 euros/metro útil. Con la salvedad de que se calcularán para un máximo de 90 m2 útiles de vivienda, aunque ésta tenga una superficie útil superior. Ello significa que, en ningún caso, el precio del alquiler será superior a 540 euros, aunque el arrendador podrá fijar una cantidad inferior, si así lo acuerda con su inquilino.

Entre los requisitos que han de cumplir los solicitantes de ayudas se hallan estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad Social y poner a disposición del programa municipal su vivienda por un período mínimo de tres años.

Entre las condiciones que han de cumplir las viviendas destacan que estén ubicadas en el término municipal de Murcia y que tengan contratados, y sin deudas pendientes, los pertinentes suministros de agua potable, electricidad y gas. Además, deberán ser viviendas libres. En el caso de viviendas protegidas, habrá que tramitar la correspondiente autorización de descalificación. La vivienda deberá obtener el informe favorable de cumplimiento de condiciones de habitabilidad, seguridad y uso por parte de los servicios técnicos de la Concejalía de Vivienda.

Precisamente ayer, el concejal de Cambiemos Murcia Ignacio Tornel denunciaba «la desidia» del Gobierno del PP para poner en marcha el programa de viviendas en régimen de alquiler. Recordó que las bases de subvenciones para arrendadores han sido incluidas en los presupuestos municipales de este año con una partida de 100.000 euros. Expresó su preocupación porque la propuesta aún debe publicarse en el BORM, lo que «imposibilitará con mucha probabilidad su puesta en marcha durante este año».

El titular de Vivienda, Rafael Gómez, niega que se haya perdido el dinero previsto para este programa. «El presupuesto no ha estado vigente hasta hace unas semanas, lo que impedía la aprobación de subvenciones, como bien deberían saber los representantes de Cambiemos», añadió.

«En cuanto se ha solventado este requisito e Intervención lo ha autorizado, el expediente sigue su curso y se ha incluido en el orden del día de la Junta de Gobierno de mañana viernes», concluyó.