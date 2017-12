El Ayuntamiento se ahorra más de un millón de euros en peatonalizar Alfonso X

«La calidad de la obra está garantizada por nuestros técnicos»

La oferta de la empresa que ha resultado adjudicataria «no incurre en baja temeraria», asegura el concejal de Hacienda y Contratación. Explica que «tenemos un programa informático que aplica una fórmula matemática con la oferta más alta y la más baja de entre las presentadas». Pese a que, finalmente, las obras vayan a costarle 1,1 millones de euros menos al Consistorio, el edil asegura que no va a incidir negativamente en la ejecución ni en las calidades de los materiales. «Como en todos los contratos públicos -indica- hay unos responsables técnicos municipales que velan por el cumplimiento de la oferta realizada y, si la obra no se ajusta al contrato, no se firman las certificaciones en la fase de ejecución».

También puntualiza que «cuando una empresa incurre en baja temeraria, no se desestima automáticamente, sino que se le pide que justifique su oferta». Esto, normalmente, alarga el procedimiento de licitación. No obstante, la Mesa de Contratación que ha analizado las 30 ofertas, asegura que ninguna de las empresas ha incurrido en baja temeraria, ya que todas las propuestas económicas de las empresas eran muy similares.