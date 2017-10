El auditorio de los mil defectos

El pedáneo de Cabezo de Torres, Francisco Viudes, se encontró con un buen pastel cuando accedió a la alcaldía en 2015. El auditorio de la pedanía, inaugurado en el año 2000, una obra con menos de 20 años, es un quebradero de cabeza para la Administración local, que desde 2008 tiene conocimiento de «innumerables deficiencias y patologías debidas a la infiltración de agua de lluvia por la cubierta», pero ha mirado para otro lado pese a las recomendaciones de los propios técnicos municipales. Un informe de 2008, firmado por la Oficina Técnica de Arquitectura, ya alertaba del mal estado de las aceras perimetrales del edificio y la presencia de humedad en los arranques de muros, desconchados en revestimientos interiores por la humedad y la ausencia de ventilación en el sótano, etc. El arquitecto municipal Antonio González Serna hacía mención a la necesidad de acometer estas obras.

La Agrupación Musical de Cabezo de Torres y la Escuela de Danza, que mueven a más de 500 personas con sus actividades, tienen su sede aquí, y cada fin de semana se anuncian espectáculos. «Pero el auditorio», recuerda a 'La Verdad' el pedáneo, «presenta deficiencias en las salidas de emergencias, bloqueadas con candados y cadenas desde fuera; el escenario está destrozado, la moqueta de la sala también está despegada en muchos sitios y con burbujas y hay goteras en la sala. El año pasado se liberó una partida de 55.000 euros para reformar el interior y todavía no se ha materializado, y este año hemos solicitado dos informes a la coordinadora, y otro anterior, para acometer obras de urgencia. Pero la remodelación del edificio, según los técnicos, podría alcanzar fácilmente 200.000 euros».

El Consistorio ha dado prioridad a otros proyectos. Por ejemplo, la reforma de la sala de Juntas de Gobierno de la Glorieta, donde se han invertido 96.000 euros para modernizarla y colocar los nombres de los 232 corregidores y ediles que ha tenido la ciudad desde 1394, o la rehabilitación de molinos, reformas de jardines y ampliación de la red de carriles bici, entre otras inversiones. Pero la Junta Municipal pidió al concejal de Cultura en febrero pasado un proyecto definitivo para recuperar el edificio y preguntó por las partidas previstas y los planes que tiene la administración durante las obras para que las asociaciones puedan seguir desarrollando sus actividades.

Además, según Viudes, el deterioro exige una actuación integral y no cree lógico que se reparen parches interiores sin acometer las intervenciones necesarias en la zona exterior.

El inmueble presenta «enmohecimiento generalizado» por humedades de condensación por la lluvia, pero hay que intervenir en fachada, cubierta y aceras debido a un asentamiento de la estructura, y revisar e inspeccionar la red de saneamiento.

Dos partidas pendientes

Fuentes de la Concejalía de Cultura informaron a esta Redacción de que el edificio se construyó sobre una zona de relleno con una sala de exposiciones, salón de actos y semisótano, y en un principio incluso se proyectó un observatorio de estrellas -Murcia es una de las ciudades con más contaminación lumínica- que no llegó a ejecutarse. El Gobierno local conoce los problemas porque el terreno ha cedido y se han intentado poner parches, pero los desperfectos requieren la coordinación de varias concejalías, sobre todo para la intervención exterior. En el inmueble, según Cultura, se han invertido 19.000 euros por la vía urgente para impermeabilizar y tapar las filtraciones, cambiar mobiliario deteriorado, aire acondicionado y otras acciones. Otros 56.500 euros están consignados con cargo al presupuesto de 2017, pero se invertirán en 2018 ya que no da tiempo a ejecutarlo antes por la aprobación tan tardía de los presupuestos -en julio-, para reparaciones en platea y escenario, incorporación de elevador autónomo, y arreglos más evidentes en paramentos. El proyecto aún está en fase de redacción y habría que esperar a que se resuelva la licitación. Y hay otros 100.000 euros de inversiones en el ejercicio 2017 pendiente de financiación para la renovación del patio de butacas. Además, habría que actuar en el exterior, con cargo a otras concejalías. Por tanto, hasta 2018 difícilmente se intervendrá. La queja de la Junta Municipal es secundada por la edil socialista Begoña García Retegui, que también ha preguntado cuándo corregirán estas deficiencias. El PSOE insiste en que no se le contestan las peticiones, pero el edil Jesús Pacheco asegura lo contrario.