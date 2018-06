Astrapace utilizará el centro de conciliación cerrado en Zarandona Centro de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de Zarandona, cerrado en la calle Jesús Hernández. / M. BUESO El equipamiento lleva varios meses sin uso por problemas de gestión; el PSOE pidió destinarlo a escuela infantil ante la necesidad de plazas MANUEL MADRID Murcia Sábado, 2 junio 2018, 11:36

El centro de conciliación de la vida familiar y laboral de Zarandona, que lleva varios meses cerrado, se destinará a un proyecto de Astrapace, que pidió al Ayuntamiento un espacio para desarrollar programas de conciliación con menores con discapacidad intelectual. Así lo anunció la concejal de Derechos Sociales, Conchita Ruiz Caballero, a preguntas de la socialista Susana Hernández, que pidió que este equipamiento se integrase en la red municipal de escuelas infantiles. Ruiz Caballero explicó en el Pleno que este espacio encaja en el proyecto de Astrapace, que pretende desarrollar programas sociales, de refuerzo educativo y promoción de la autonomía, además de cumplir con el objetivo de apoyar la conciliación de la vida de las familias. «Es un sitio muy amplio y hemos pensado servicios de Servicios Sociales, programas de infancia y adolescencia en periodos vacacionales y extraescolares», planteó la edil popular.

Paqui Pérez, concejal de Ciudadanos, señaló que el modelo de gestión de estos centros de conciliación merece un capítulo aparte («todos sabemos cómo están terminando por motivos económicos»). Pérez dice que es cierto que hay necesidad de escuelas infantiles públicas, «aunque no cubren los horarios laborales de las familias de Murcia». Cs apoyó el planteamiento de Ruiz Caballero de atender las «necesidades urgentes y reales» de las familias con discapacitados cerebrales. Alicia Morales, de Ahora Murcia, apuesta por la educación pública gratuita que ofrezca escolarización a menores desde 0 a 3 años, «y las administraciones deben garantizar una oferta suficiente de plazas en centros públicos, y además cubrir las necesidades de las familias murcianas. Desgraciadamente eso no es así, y no se han aumentado plazas y esa necesidad no se está cubriendo con estos centros de conciliación».

La socialista Hernández criticó que es injustificable que tras realizar una inversión con dinero público para construir estos centros de conciliación y de intentar ceder la gestión a empresas privadas sin éxito tengamos estas instalaciones deteriorándose. No obstante, apoyó la posibilidad de que Astrapace pueda hacer uso de estas instalaciones. No obstante, criticó que en los 23 años de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Murcia no se haya creado ni una sola plaza de Escuela Infantil Municipal, «lo que nos parece muy grave». Hernández cree «imprescindible» que se amplíe el número de plazas ofertadas por el Servicio de Escuelas Infantiles en el municipio.