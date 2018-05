Arrecian las críticas por la «falta de información y la improvisación» Vecinos del entorno de las vías del tren, anoche, durante la protesta que protagonizaron en las inmediaciones del paso a nivel de Senda de los Garres. / vicente vicéns / AGM La oposición reivindica un plan de movilidad «con las vías alternativas bien definidas» MARÍA JOSÉ MONTESINOS Murcia Miércoles, 23 mayo 2018, 03:08

Desde el lunes no han dejado de arreciar las críticas de los vecinos de los barrios y pedanías afectadas por el cierre del paso a nivel de la Senda de los Garres, que esgrimen, sobre todo, «falta de información». Este es también uno de los motivos que los cuatro grupos de la oposición echan en cara al gobierno local del PP. «Nos ha parecido muy prematuro que, sin tener un plan de movilidad finalizado, con las vías alternativas bien definidas, que alguien tome la decisión de cerrar de la noche a la mañana ese paso», indicó ayer la portavoz socialista, Susana Hernández. Para la edil, «es una nueva provocación por parte del PP a los vecinos, a quienes debería tener puntualmente informados y no dedicarse a caldear más el ambiente». El portavoz de Cs, Mario Gómez, argumentó que «es otro ejemplo más de la falta de planificación al que nos tiene acostumbrados el gobierno local». Incidió en que «en un tema de esta envergadura no se puede actuar con esta improvisación, de un día para otro, sin haber señalizado con tiempo suficiente los desvíos alternativos, ni haber previsto medidas preventivas que se van a tomar para desviar el tráfico y sin notificar a los vecinos los cambios que se van a producir en las líneas de transporte afectadas por el corte».

Ahora Murcia también abundó en la necesidad de un plan de movilidad. Su portavoz, Alicia Morales, indicó que «es un despropósito que no se haya implementado un plan de movilidad previo al cierre de los pasos a nivel, con lo que se condena a miles de vecinos a un peregrinaje de hasta 2 kilómetros de rodeo con este cierre del paso a nivel de Senda de los Garres». Denuncia ció que «las tres administraciones públicas han dado lugar a que llegue el día del cierre del paso a nivel de Senda de los Garres sin haber aprobado y puesto en marcha medidas reales para paliar los perjuicios que se van a causar a 60.000 vecinos de las pedanías y barrios del sur de Murcia». Exige al Ayuntamiento y a la Comunidad, «que comparten las competencias del transporte público», que pongan «inmediatamente, en marcha» un servicio de autobús que recorra las zonas afectadas y que conecte las pedanías y barrios afectados».

El edil de Cambiemos Murcia Sergio Ramos fue más allá y exigió a Ballesta que «paralice el cierre del paso a nivel mientras no estén habilitadas y publicitadas las vías y rutas alternativas». A su juicio, «es un despropósito el ninguneo al que Adif está sometiendo al municipio anunciando el cierre de un paso a nivel tan utilizado con tan solo un día de margen».

Anoche, vecinos de las vías llevaron sus protestas hasta la Senda de los Garres con motivo del cierre del paso a nivel.