El Arco Norte expropiará 265 fincas entre Murcia y Molina Atravesará un pasillo entre zonas densamente pobladas, y la mayor parte de los dos millones de metros cuadrados que necesita es terreno rural MANUEL BUITRAGO Lunes, 19 febrero 2018, 09:01

El Arco Norte de Murcia asoma la cabeza quince años después de que el Ministerio de Fomento autorizara el estudio informativo. Si se cumple el calendario, se licitará esta primavera, para que una concesionaria lo construya y explote durante 30 años. Los usuarios no pagarán peaje, pero sí lo harán las arcas del Estado desembolsando un canon de 3,8 millones de euros al mes. Será para el nuevo Eje Murcia-Alicante, que incluye además los terceros carriles de la autovía A7 desde Alhama de Murcia a Crevillente. A caballo entre los municipios de Murcia y Molina de Segura, el arco expropiará 265 parcelas para ocupar dos millos de metros cuadrados, la mayoría terreno rústico.

El objetivo del Arco Norte es sacar más de 44.000 vehículos diarios -la sexta parte son camiones- de uno de los tramos más congestionados de la red: el que discurre junto al Campus de Espinardo y los centros comerciales de la zona norte, donde se distribuyen además los tráficos de larga distancia de Cartagena y el litoral, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía.

El Arco Norte discurre más cerca de Altorreal que de Nueva Condomina. De hecho, el trazado se modificó a petición de ambos ayuntamientos, según consta en el estudio de impacto ambiental que se tramitó en plena euforia urbanística. El Ayuntamiento molinense propuso que se ajustara a la franja reservada específicamente para este vial en su plan general urbano. En el caso de Murcia, fueron el Ayuntamiento y dos promotoras inmobiliarias quienes pidieron que se desplazara más hacia el norte para liberar espacio en la zona urbanizable sur, donde se proyectaron varios complejos urbanísticos a base de convenios con la Corporación municipal. El Ministerio atendió ambas peticiones, y movió el trazado un kilómetro hacia el norte.

Estará más cerca de Altorreal que de Nueva Condomina, y el suelo urbanizable afectado suma 113.000 metros Localización

Durante la tramitación medioambiental y la fase de información pública se presentaron 52 informes y alegaciones, la mayoría de organismos públicos, ayuntamientos y colegios profesionales; además de seis asociaciones, tres comunidades de regantes, once empresas y catorce particulares. No hubo informes de ningún colectivo ecologista, pese a que fueron consultados (Adena, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO y Anse). De hecho, ni contestaron.

El Ayuntamiento de Murcia y dos promotoras pidieron desplazar el eje un kilómetro al norte Trazado

El Arco Norte pasa entre dos zonas densamente pobladas, lo cual obligará a expropiar más de 260 fincas y parcelas de toda condición, hasta sumar dos millones de metros cuadrados. Habrá que añadir más de medio millón de metros en la fase de construcción, a cuenta de las ocupaciones temporales de terrenos y servidumbres de paso.

23 parcelas de Profusa

Las parcelas son en su mayoría de titularidad privada, incluidas empresas inmobiliarias, según figura en el estudio de viabilidad. Profusa, del Grupo Fuertes, verá expropiadas 23 fincas catalogadas como rurales o urbanizables. En las dos fases en las que está dividido el Arco Norte se ocupará mayoritariamente terreno rural (casi 1,5 millones de metros cuadrados); otros 380.000 metros corresponden a redes viarias y de riego, y al dominio público hidráulico. El suelo urbanizable (urbanizado no edificado) equivale tan solo a 113.000 metros cuadrados, la décima parte del total. El terreno rústico se dedica actualmente a pastos, labores de secano, almendros, olivos, agrios, regadíos y frutales. Los Ayuntamientos de Murcia y Molina de Segura verán expropiadas 32 parcelas de titularidad municipal, y otras 18 corresponden a la Comunidad Autónoma y organismos estatales. En dirección oeste-este, los 3,5 primeros kilómetros del trazado discurren por el término de Murcia, donde el plan urbano clasifica el suelo como no urbanizable. Los últimos 7 kilómetros del arco vuelven a entrar en Murcia, donde la calificación es, casi en su totalidad, suelo urbanizable sin sectorizar, encontrándose en su mayor parte en desarrollo. El resto es urbano y no urbanizable forestal.

30 años de concesión

En el tramo central, que incluye el enlace con la autovía A-30 Cartagena-Madrid, el trazado atraviesa el municipio de Molina de Segura, donde existe una reserva de suelo para viario. Fuera de dicha reserva, afecta a suelo urbano, urbanizable (sectorizado y sin sectorizar) y no urbanizable de protección de cauces.

Sacará más de 44.000 vehículos diarios del tramo actual, uno de los más saturados de la red Objetivo

El Ministerio ha calculado el coste total de las expropiaciones (arco y tercero carriles) en 50 millones de euros. El proceso empezará cuando la futura concesionaria se haga cargo de la obra. Antes hay que licitar, adjudicar y firmar el contrato. Cuando llegue ese momento, todo el trámite de expropiación estará a cargo de la concesionaria. El Ministerio de Fomento será quien pague, pero la gestión corresponderá a la empresa que gane el concurso para los próximos treinta años. A partir de la firma del contrato, la obra tendrá un tiempo de ejecución estimado de 30 meses. La previsión apunta a que el proyecto irá rápido debido al trabajo que ha realizado la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia. De hecho, los arcos Norte y Noroeste de Murcia son los primeros proyectos incluidos en el Plan Extraordinario de Carreteras, con financiación extrapresupuestaria, porque estaban muy maduros técnica y administrativamente.

El Arco Norte se ha dividido en dos subtramos (con dos proyectos constructivos independientes). Será una autovía de dos carriles por sentido, y no tres como en el resto del eje en dirección a Alhama o a Crevillente. El estudio considera que el arco tendrá una capacidad más que sobrada para el tráfico previsto en el año 2048, cuando finalice la concesión, ya que su misión principal será canalizar los movimientos de larga distancia por el Arco Mediterráneo. El tráfico de proximidad seguirá circulando por la A7 junto a los centros comerciales. Este tramo, además de la Ronda Oeste de Murcia, también verá disminuida la circulación cuando se construya el Arco Noroeste, entre el cruce de Archena y Alcantarilla.