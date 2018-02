«Soy de Ibn Arabí y no me veo en otro grupo; ellos son mi familia» Quintiliano Ruiz y Rafael Benedicto, delante del Teatro Romea, donde serán proclamados. / Nacho García / AGM Quintiliano Ruiz Nogueras Aben Hud 2018. Dice no sentirse «moro ni cristiano, sino festero». Cada año, en julio, desfila con el grupo Cides en el barrio alicantino donde nació, el de San Blas M. J. MONTESINOS MURCIA Martes, 6 febrero 2018, 08:22

Pertenece a la kábila de Ibn Arabí desde el año 1984 y aunque no se cambiaría de grupo «por nada del mundo», no se siente «ni moro ni cristiano, sino festero». Tiene su explicación y es que Quintiliano Ruiz Nogueras, que representará al rey moro Aben Hud, nació en Alicante, en 1967, y participa todos los años, en julio, en las fiestas de Moros y Cristianos de San Blas, que es su barrio, pero no como moro sino como cristiano en la mesnada Cides. Toda su familia es festera, tanto su mujer, María Ángeles Ruiz, que este año ejercerá como favorita de Aben Hud, como su hijo.

-¿Cómo empezó a formar parte de la kábila Ibn Arabí?

-En el primer año de desfiles en Murcia, en 1983, salí a caballo contratado por el grupo Mudéjares. Cuando Pepe Maylín, fundador de Ibn Arabí, que era muy amigo de mi padre, me vio con otra kábila, le dijo que eso no podía ser y al año siguiente me bajé del caballo y empecé a desfilar como cabo de escuadra.

LAS FRASES Rey Moro «Queremos recuperar el ambiente familiar en el campamento. No buscamos que los jóvenes vengan a tomar copas»

-¿Saldrá este año montado a caballo como Aben Hud?

-No descarto nada, pero casi seguro será en una carroza.

-¿Qué actos durante su reinado disfrutará más?

-El gran desfile del sábado, por supuesto, pero como soy actor de la embajada de la entrega de llaves y de la compañía de teatro de la Federación, también me ilusiona la representación, el domingo, de la fundación de la ciudad por parte del embajador omeya.

-¿Qué va a aportar usted este año a la fiesta, además de más gasto en sus trajes y boato?

-Le voy a aportar mucha ilusión (risas) y nada más. Lo que podamos aportar, ya se verá.

-¿Ha visitado las fiestas de Moros y Cristianos en otras localidades?

-Quedan pocas que no conozca, ya sea participando o como espectador. Donde más voy es a Alicante, a las fiestas de San Blas, que era mi barrio. En la Región de Murcia donde más he ido es a Abanilla; he participado dos o tres veces en Caravaca de la Cruz, y también en Archena. En la provincia de Alicante, en Alcoy, Cocentaina y Villajoyosa, entre otras localidades.

-¿Qué se podría hacer para que fuera más público al campamento?

-Al campamento va mucha gente. Lo que queremos hacer es volver un poquito atrás porque estamos convencidos de que es una fiesta muy familiar y que venga gente joven a tomar copas no es lo que nosotros buscamos.

-¿Alguna vez se le ha pasado por la cabeza ser cristiano?

-En Murcia, no. Ni cristiano ni moro. Soy de Ibn Arabí y moriré en esa kábila, no me veo en otro grupo. Son mis amigos y mi familia. No me cambio por nada, antes dejo de ser festero. Pero nací en el barrio de San Blas, en Alicante, y allí desfilo cada mes de julio como cristiano, con la mesnada Cides. Por eso no me siento ni moro ni cristiano, me defino como festero.