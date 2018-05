Antonio Navarro: «¡Claro que nos vamos a reunir con ellos! Pero aún hay tiempo» Viernes, 11 mayo 2018, 09:23

El concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, asegura que, aunque todavía no se hayan reunido con los hosteleros, esto no significa que no vayan a escuchar sus argumentos. «¡Claro que nos vamos a reunir con ellos!», responde a la pregunta de si van a convocar a los representantes del sector. Navarro argumenta que «estamos estudiando las alegaciones presentadas por todos los colectivos y, antes de aprobar nada, nos reuniremos con hosteleros y con representantes de los vecinos. Estamos dentro del plazo legal y tenemos tiempo hasta el verano». Navarro incidió en que «hay que hacer las cosas bien y no nos podemos precipitar». Admite que no han fijado fechas para el encuentro, pero «estamos trabajando en ello». La intención del gobierno municipal es convocar una ronda de contactos y una reunión del Consejo Sectorial del Ruido en cuanto los técnicos municipales terminen de estudiar las alegaciones presentadas a la propuesta de los mapas de ruido y de creación de tres zonas de especial protección acústica. «Nuestra intención es encontrar un equilibrio entre lo que piden los hosteleros y el descanso de los vecinos».