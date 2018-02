«Animo a los murcianos a integrarse en un bando; se pasa fenomenal» Quintiliano Ruiz y Rafael Benedicto, delante del Teatro Romea, donde serán proclamados. / Nacho García / AGM Rafael Benedicto Aguilar Infante Alfonso X 2018. Además de ser miembro de la mesnada Jaime I, pertenece a tres cofradías y a una peña huertana MARÍA JOSÉ MONTESINOS Martes, 6 febrero 2018, 08:28

Rafael Benedicto Aguilar (Murcia, 1967) es cofrade de la Semana Santa, pertenece a una peña huertana, pero ante todo, es festero de Moros y Cristianos. Pertenece a la mesnada Jaime I desde hace 33 años. Toda su familia, tanto su mujer, Carmen Martínez Guillén, que ejercerá de dama del Infante Alfonso X, como sus dos hijos, Mario y Elena, son también festeros.

-¿Por qué pertenece a la mesnada de Jaime I?

-Yo me metí en estas fiestas gracias a un amigo de la familia, que fue el fundador de la mesnada Jaime I, Pepe Dormal. Quizá los trajes de los moros sean más espectaculares, pero no me arrepiento de pertenecer al bando cristiano y ahora no me cambiaría.

Rey Moro «Queremos recuperar el ambiente familiar en el campamento. No buscamos que los jóvenes vengan a tomar copas» Rey Cristiano «Lo que más destaco de estas fiestas es el hecho histórico de que estamos conmemorando la fundación de la ciudad»

-¿Cómo se siente tras la elección?

-Muy ilusionado y con bastante responsabilidad porque durante un año tienes que representar a todo el bando cristiano.

-¿Qué es lo que más le llama la atención de estas fiestas?

-El hecho histórico de que estamos conmemorando la fundación de la ciudad.

-¿Ha ejercido algún otro cargo en su grupo o en la Federación?

-No. La anterior junta directiva quiso contar conmigo para una vocalía, pero decliné la invitación porque me gusta participar en la fiesta desde la sombra.

-¿Es festera su familia?

-Sí. Mis cuñados, mi mujer, mis hijos, Mario y Elena, y hasta mi madre que ha dejado de desfilar hace unos años.

-¿Qué les diría a los murcianos que creen que sus fiestas son solo para Moros y Cristianos?

-Les diría que probaran a integrarse y que participasen ya sea en un grupo o en un bando. Todo el que lo prueba acaba en algún grupo. Se pasa fenomenal no solo por la música y los desfiles sino por el compañerismo y la amistad.

-¿Cree que los jardines del Malecón son el sitio idóneo para el campamento?

-A mí sí me gusta, pero no está acondicionado para acogernos. Falta espacio y estamos prácticamente sobre tierra. Además estamos muy cerca de las casas y la música molesta a los vecinos. Si tenemos que dejarlo cuando lo declaren BIC, creo que el sitio ideal sería el Cuartel de Artillería, donde celebramos la jornada de convivencia en el Medio Año Festero.

-¿Qué otras fiestas conoce en Murcia o en otras provincias?

-He estado en Alcoy, Onteniente, Cocentaina, Villajoyosa, Cieza y Abanilla. En Orihuela, hace un año, participé con el boato en una capitanía.

-¿Participa en otras fiestas típicas de Murcia?

-Sí. Soy cofrade del Cristo del Perdón, en el paso La Oración en el Huerto; también pertenezco a la cofradía de La Esperanza, donde salgo con el paso de San Pedro, y también soy de la cofradía de Nuestro Padre Jesús. Pertenecíamos a una peña huertana (El Salero) y como mi hijo quiere bailar en un grupo folclórico, nos vamos a cambiar a El Tablacho.