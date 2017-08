Las algas tienen la culpa Las algas que han aparecido en el cauce urbano del río, ayer, tiñen de verde el Segura. / Edu Botella / AGM La CHS toma nuevas muestras en el cauce del río para determinar las causas de la coloración verde; los primeros análisis descartan vertidos MANUEL MADRID Murcia Viernes, 4 agosto 2017, 02:44

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) tomó ayer nuevas muestras en el cauce urbano del río para analizar y determinar las algas que han aparecido en la última semana entre la pasarela Manterola y La Fica, el tramo que precisamente quiere potenciarse con un paseo fluvial y un carril bici por parte del equipo de gobierno de Ballesta. Ayer, el río presentaba un color aceitunil, especialmente en el entorno del puente del Hospital Reina Sofía, una imagen insólita por la que, según el organismo de cuenca, no hay que preocuparse porque no es peligrosa. De hecho, los primeros análisis realizados -el viernes pasado se tomaron muestras tras las primeras voces de alarma de los colectivos conservacionistas- concluyen que no hay constancia de hidrocarburos, por lo que se descarta un vertido industrial. Ese primer informe indica la presencia de color y residuos flotantes, y los parámetros de nutrientes y sales minerales están «dentro de la normalidad». El laboratorio del área de Calidad de Aguas, Gestión Medioambiental e Hidrología de la Comisaría de Aguas de la CHS está analizando las nuevas muestras tomadas ayer sobre las algas que han dado ese aspecto amazónico a las aguas del Segura a su paso por Murcia. Las mismas fuentes de la CHS indican que la situación no entraña peligro y esperan que desaparezcan las algas una vez que bajen las temperaturas.

Ahora Murcia, uno de los partidos de la oposición en el Ayuntamiento, sospecha que la situación puede deberse a las obras que se están realizando en las compuertas del río en La Fica. El edil de Medio Ambiente, Antonio Navarro, afirmó ayer estar «muy preocupado».