La agricultura que sienta bien Ángel Manzano, Juan Antonio González y Antonio García, en su huerto comunitario, muestran, ayer, una col descomunal. / Vicente Vicéns / AGM Jubilados de Puente Tocinos y Llano de Brujas reivindican la huerta de autoconsumo MANUEL MADRID Murcia Martes, 16 enero 2018, 03:12

Le llaman «agricultura doméstica colectiva», pero es, en realidad, lo que toda la vida ha sido cultivar la tierra «con sabiduría y sin venenos». Un grupo de amigos de Puente Tocinos y Llano de Brujas, hijos de huertanos y jubilados, ha puesto en marcha una iniciativa que quieren hacer extensible por toda la huerta: ir recuperando poco a poco bancales en desuso y destinarlos a la producción de alimentos de autoabastecimiento empleando conocimientos ancestrales, semilleros propios y sin recurrir a ningún químico.

Antonio García Navarro tiene 75 años y su medio de vida fue una vaquería en Puente Tocinos, una de las cerca de mil que abastecían a la Central Lechera Murciana de Monteagudo. Fue fundador de Coag-IR y hoy sus conocimientos de agricultor los comparte gratuitamente con cualquier aficionado. Él y otros amigos, en lugar de tirarse el día echando la partida o durmiendo la siesta, producen hortalizas y verduras de autoconsumo en dos tahúllas de terreno que les han prestado altruistamente entre el carril de los Abercoques y el carril del Pino, en Puente Tocinos. Además de sacar rendimiento a su territorio de cuna, comparten técnicas, anécdotas y vida. Son felices consiguiendo que la tierra les regale algo nuevo cada día.

«Ir al mercado y que me digan que lo que me venden es producto ecológico 100% me hace desconfiar si no encuentro una rozadura. Yo tengo que ver la rayica, el mordisco del caracol, la marca de una babosa... Si no está desconfío», dice Antonio. Su compañero Juan Antonio González, antiguo comercial de suministros industriales, corrobora que lo artificial se está apoderando del mercado debido a la agricultura intensiva. Frente a esas prácticas más agresivas con el medio rural, estos huertanos -Ricardo Alarcón, fallecido; Ángel Manzano y Pepe Mirete 'El Cartero'- optaron por crear un grupo de WhatsApp y coordinarse para alternarse en las tareas, «aunque a nadie le gusta quitar hierbas!», salta Antonio. «La alimentación sana es lo más apreciable, el beneficio número uno, y el segundo es el tiempo que nos ocupa en un ambiente abierto y creativo, en un espacio donde hacemos labor de terapia, y recuperamos un entorno común», apoya Juan Antonio, que invita a comparar un tomate de los suyos -el único producto que le ponen es azufre, repelente de insectos- con uno de la agricultura intensiva para demostrar cuál sabe más. Ellos no tienen duda. «Los nuestros no tienes que estar lavándolos con lejía», resoplan.

«La tierra cuando le das dos 'labrás' en verano mata todos los bichos. Eso la limpia y sin abono se producen auténticas maravillas», anota Antonio.