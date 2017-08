El abandono de enseres voluminosos en la calle se dispara hasta niveles nunca vistos Aspecto que presentaba esta semana el punto de contenedores soterrados de la calle Moncayo, con colchones, camas y armarios apilados en plena acera. / Javier Carrión / AGM Aumenta un 40% en 2017 la generación de este tipo de residuos; la ordenanza prohíbe el depósito en la vía pública sin dar aviso MANUEL MADRID Murcia Domingo, 6 agosto 2017, 08:22

Es una imagen habitual, pero no por ello hay que pasarla por alto ni infravalorarla. Es rara la calle donde no se da, pero la concesionaria de la limpieza urbana y la Concejalía de Fomento tienen identificados al menos 70 puntos donde es común encontrar en la ciudad y en pedanías residuos voluminosos. En la mayoría de casos se trata de muebles, sofás y colchones, que antes por vergüenza la gente llevaba a los descampados cuando no tenía otra forma de deshacerse de ellos pero que ahora -podría parecer que ya hemos perdido del todo la vergüenza- aparecen a la vuelta de la esquina, a la vista de cualquiera, afeando la vía pública, entorpeciendo el paso y dando una impresión bastante alejada de lo que se considera urbanidad.

La oposición se ha mostrado escandalizada en más de una ocasión por esta situación, pero es una visión compartida con el Gobierno municipal, que hace un llamamiento a la ciudadanía para que colabore con el mantenimiento y la conservación de la vía pública, evitando en la medida de lo posible este tipo de situaciones. Hay un teléfono gratuito al que pueden dirigirse los murcianos que necesiten desprenderse de muebles y enseres. Es el 900 511 133. Ferrovial Servicios, la concesionaria, pasa a recogerlos en la puerta del domicilio o en el contenedor más próximo sin coste alguno, pero hay que avisar antes, pues no hay rutas fijas todos los días y los operarios planifican las salidas.

MURCIA Avenida de los Pinos Maestra Vicenta Berenguer y María Zambrano. Barrio del Progreso Torre Caradoc y calle Mayor. Barriomar Camino del Badel. El Carmen Avda. Ciudad de Almería. El Ranero Sargento Ángel Tornel. Infante Juan Manuel Calle Alberto Sevilla. La Fama Calle Josefa Fernández. La Flota Navegante Juan Fernández. La Paz Calle Málaga. San Antolín Calle San Luis Gonzaga. San Antón Calle La Olma. San Basilio Mariano Tejeda, junto a la Escuela Oficial de Idiomas. San Pío X Calle Ribera. Vistalegre Calle Ministro Diego Clemencín. ALGUNAS PEDANÍAS La Alberca Calle Mirasierra, junto cementerio. La Albatalía Carrretera de La Ñora, frente farmacia, y carril de los Perales. Algezares Calle Rambla. Aljucer Avenida General José Mª Gómez Torres y carril Palmeras. La Arboleja Carril Los Torres. Cabezo de Torres La Rambla, Comunidad, Mar Menor, Avda Juventud con calle Colegios y calle Las Higueras. Cañada Hermosa Carretera de Alicante Travesía Monteagudo a Zarandona, esquina con calle Castor Conesa. Churra Torre Alcayna. Era Alta Camino Hondo y calle Médico Tomás Pellicer. El Esparragal Vereda de la Azacaya y calle Nogal. Urbanización Montepinar Urbanización Los Ángeles de El Esparragal, junto al centro veterinario Chuchos. Espinardo Calle Carmen La Roja, calle Escuelas, calle Lepanto y calle Calvario. Los Garres Camino San José y calle la Gloria. Javalí Viejo Calle Antonio Gómez Vázquez. Llano de Brujas Calle El Pozo y carril Orilla de la Acequia Aljada, frente Restaurante Orenes. Monteagudo Las Claras, Martínez Costa y Senda La Portada. Nonduermas Carril del Vizconde. El Palmar Avda Las Palmeras (Bª Los Rosales) y Avda. Los Chopos. Patiño Calle Taller, Esperanza y Martínez Tornel. Puente Tocinos Travesía Nelva, frente Discoteca Metropol, y Senda de la Portada. El Raal Calle Belén Viviente. La Raya Calle Floridablanca y calle Molino Batán. Rincón de Seca Carril de Funes. San Ginés Camino de a Ermita. Sangonera la Seca Camino de las Casas, El Puntarrón. Sobre todos los lunes. En las casas diseminadas por la zona, que son de ocupación los fines de semana. Vereda de las Salinas Reales a lo largo de la misma en los cinco puntos de selectiva de la carretera de Mazarrón. Sangonera la Verde Príncipe de Asturias, Hernán Cortes, la Yesera y avenida de El Palmeral. Santo Ángel Calle La Luz, La Rambla y río Guadalentín. Senda de Granada Carril de las Nenas. Zarandona Avda José Alegría junto Ambulatorio; Avda Zarandona y Párroco Pedro Lozano. MÁS INFORMACIÓN Teléfono gratuito de Ferrovial Servicios al que debe llamar si quiere deshacerse de muebles, camas, sillas o armarios Solo tendrá que facilitar la dirección, y depositarlos en el contenedor más cercano, entre las 21 y 23 horas, de modo que no impida el paso de peatones.

La ordenanza municipal deja claro que está prohibido el depósito de residuos voluminosos -los que por sus características pueden producir trastornos en su transporte, recogida, valoración o eliminación- en contenedores normales, pero también en los de selectiva, así como en contenedores de obra. La normativa establece que para desprenderse de estos objetos de gran volumen, ya sean colchones, puertas, sillas o enseres domésticos de porte, hay que comunicarlo al Ayuntamiento, que les indicará la forma y el lugar para hacerlo. De hecho, el Ayuntamiento, a través de la concesionaria de la recogida de residuos, retira de modo gratuito los muebles y enseres de domicilios previa solicitud.

El Consistorio hace un llamamiento para que los vecinos colaboren con el mantenimiento de las calles en condiciones

No solo está este mundo lleno de incívicos. También hay ciudadanos que siguen los cauces habituales. En el primer semestre del año en curso se ha registrado 2.272 llamadas de vecinos solicitando un depósito correcto de sus residuos de mayor volumen. En este periodo hay contabilizadas 13.601 incidencias añadidas a esas llamadas, detectadas en su mayor parte por las brigadas cívicas y por el propio servicio de limpieza. En total, 16.373 incidencias. Esto supone, según el concejal Roque Ortiz, una clara tendencia al aumento de este tipo de residuos, de ahí el llamamiento a los interesados para que hagan uso del servicio.

«A pesar de que todos llevamos ya un móvil, muchos vecinos no lo utilizan todavía para avisar», lamenta Ortiz, que reitera la necesidad de una mayor colaboración de todos los murcianos para evitar que se den este tipo de panoramas. «Si avisan se puede establecer una ruta para la recogida con antelación, porque cuando no advierten del depósito nos encontramos con que hay que quitar operarios de otras labores para recoger lo que se ha dejado de mala forma y en los sitios incorrectos».

Los datos de los últimos años reflejan que no es un asunto baladí. Durante el año 2014 fueron trasladados a la planta de tratamiento de Cañada Hermosa para su reciclaje y valoración 1.998 toneladas de residuos voluminosos. En 2015 la cifra se elevó hasta las 2.500 toneladas. Y en el año 2016 la estadística se disparó: 3.320 toneladas. Esto ha supuesto un incremento del 33%. Y en lo que va de año 2017 todo apunta a que incluso podría superarse esta cifra, ya que en los seis primeros meses del año se han registrado 1.903 toneladas, un 40% más que en el mismo periodo de 2016 (1.362 toneladas). Las escenas del día a día van en esa dirección. Esta misma semana, en la calle Moncayo, en las proximidades de la avenida Miguel de Cervantes, la zona de contenedores parecía el salón de oportunidades de una tienda de muebles. Alguien había desmontado una casa y había abandonado en la vía pública todo lo que le molestaba. Pero esta circunstancia se repite en la avenida Ciudad de Almería, en el Camino Viejo de Monteagudo, en la calle Navegante Juan Fernández, en la avenida de Las Palmeras de El Palmar, en la urbanización Montepinar, junto al cementerio de La Alberca... En realidad, según apuntan desde Ferrovial Servicios, la situación va 'in crescendo' y lo achacan al automontaje de muebles nuevos, una modalidad para abaratar costes. Antes lo habitual era que la empresa que instalaba el mobiliario se llevase lo viejo. Ahora, es el propio interesado el que asume esta función.

Hay entidades como Traperos de Emaús que realizan este servicio incluso para otros ayuntamientos -como Molina-, pero que en Murcia recogen los muebles gratuitamente si pueden reutilizarlos. Si no, cobran una cantidad mínima por el servicio. En Cañadas de San Pedro tienen el Centro de Preparación para la Reutilización. Todo lo que llega se clasifica: lo que vale se reutiliza poniéndolo a la venta y lo que no se recicla adecuadamente. Para Traperos la clave es concienciar a la población de que el más perjudicado por el abandono de enseres en la vía pública es el propio ciudadano y sus vecinos, ya que sufren en su barrio las consecuencias.