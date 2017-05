El PSOE desautoriza a Gras tras acordar los secretarios el 'no' a los presupuestos

El portavoz municipal del PSOE, José Ignacio Gras, se mostraba anoche «muy tranquilo» pese a estar en el ojo del huracán de su partido. El PSOE no refrendó el resultado de las negociaciones emprendidas en enero con el PP para sacar adelante un proyecto de presupuestos que beneficiara a una mayoría de murcianos. Ayer estaban convocados a una reunión en Princesa los trece secretarios de las agrupaciones de barrios y pedanías -no asistió ningún representante de la de Murcia Suroeste-, y el secretario de Juventudes Socialistas, así como los ediles del grupo municipal y el secretario general del PSRM, Rafael González Tovar. La decisión de apoyar o no el proyecto de presupuestos correspondía a los secretarios: siete votaron en contra y seis señalaron su intención de que la resolución última la adoptase el grupo municipal.

Gras, tras conocer el resultado, no se mostró sorprendido, pese a quedar en una posición de debilidad ya que no ha conseguido la confianza de la mayoría del aparato político. Ahora meditará su situación en el grupo. «Mi línea estaba clara, y si no les convence tendré que decidir. Lo primero es aceptar que la realidad es la que es, y a partir de ahí pensaré», señaló anoche a esta Redacción. «No es una cuestión de porcentajes ni de cantidades, sino de estrategia política. Y esta decisión política del 'no' ya estaba tomada de antemano».

El portavoz municipal escribió ayer en 'La Verdad' que no le daba miedo sentarse a hablar, ni negociar con el gobierno local del PP, «porque estoy pensando en beneficiar y en ayudar a todos los ciudadanos, a los que nos han votado y a los que no». No todos en su partido comparten esta posición, y en una exhibición de autocrítica incluso se le ha reprochado pecar de 'buenismo' o de escorarse demasiado hacia la derecha. En cualquier caso, anoche se acabó rompiendo la gran bola creada en torno al debate de presupuestos. La reunión de secretarios confirma que el aparato del PSOE y una parte del grupo municipal no usan el mismo lenguaje.

Logros y críticas

Gras considera un logro haber movido partidas por una cuantía de 4 millones de euros, haber asegurado la financiación de mociones aprobadas en Plenos y, sobre todo, haber arrancado el compromiso para ejecutar un plan extraordinario de inversiones en barrios y pedanías por 14 millones para atender peticiones históricas en servicios e infraestructuras. Los 'secretarios del no' a estos presupuestos arguyen que Gras no ha cumplido el mandato que se le hizo en enero, ya que no ha conseguido forzar al PP a cumplir la sentencia del 8% de gestión directa para las juntas municipales tras la demanda presentada por el pedáneo de Sucina; tampoco ha logrado que el Consistorio retire el recurso a ese fallo, ni ha garantizado cambios reales en descentralización.

La edil Begoña García Retegui, secretaria de la agrupación Murcia Sur, explicó que con el presupuesto que planteaba el PP y con las enmiendas aceptadas del PSOE no se iban a corregir desigualdades, ya que el porcentaje de gestión directa ni llegaba al 3%. Retegui recuerda que «la estrategia política la define el partido», y cree que «es posible avanzar mucho más en descentralización».