Adif instalará en cuestión de días las pantallas del AVE en la Orilla de la Vía

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) sigue adelante con la ejecución de la primera fase de la integración de la alta velocidad en Murcia, obra considerada de interés general del Estado, como recordó el presidente del ente en su reciente visita a Murcia. Estos días el organismo estatal está reuniéndose con propietarios afectados de la calle Orilla de la Vía, a los que ha reiterado la necesidad de ocupar propiedades para construir la plataforma de la vía provisional para la entrada del AVE en superficie. Adif les está ofreciendo la posibilidad de expropiar las viviendas más afectadas ya que las obras van a ser molestas y no se puede parar el tráfico ferroviario. En caso de que estos vecinos declinen esta posibilidad, el Ministerio de Fomento podría iniciar los trámites de expropiación forzosa correspondientes, que los afectados podrán recurrir como en cualquier obra de interés general.

Está previsto, según indicaron fuentes de Adif, que en cuestión de días se inicie la instalación de las pantallas de metacrilato que separarán la vía provisional de las viviendas de la calle Orilla de la Vía. De la decena de afectados, al menos dos ya han dado autorización a Adif para la ocupación temporal de sus propiedades para poder ejecutar las obras. Las mismas fuentes indican que al propietario de la vivienda que queda a 80 centímetros de la pantalla ya se le informó de la situación anteriormente, ya que dicha afección se contemplaba en la primera fase del proyecto de integración del AVE. El resto de propiedades se han incluido en la segunda fase, que amplía la primera hasta el paso a nivel de Senda de los Garres. Adif señala que las obras en la zona van a durar al menos dos años, ya que una vez que se ponga en marcha la plataforma provisional habrá que iniciar las obras del soterramiento del tendido ferroviario por donde circula el tráfico actual.

Asociación de afectados

Los vecinos de Orilla de la Vía ultiman la constitución de una asociación de afectados con la que intentarán reclamar sus derechos. Mari Carmen Zapata, propietaria de una casa en calle Carioca, asegura que no todos los vecinos quieren irse, ya que llevan toda la vida en la zona. Piden que se publique en el BOE el proyecto de la segunda fase del soterramiento hasta Senda de los Garres, y que no haya tanta improvisación: «Mi casa no es negociable. Solo me iré si me lo dice un juez. Nadie sabe lo que estamos pasando, nos tienen psicológicamente muy nerviosos. Están alterando mi vida y mi sueño». Las reuniones con personal de la entidad pública estatal son individualizadas, según Zapata, lo que es entendido por algunos como un intento de dividirles, ya que no saben qué les ofrecen a los demás.