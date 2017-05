El PSOE insta a Gras a votar en contra de los presupuestos del Ayuntamiento de Murcia

La mayoría de secretarios generales de agrupaciones socialistas en el municipio de Murcia ha decidido que el PSOE se posicione en contra del proyecto de presupuestos presentado por el equipo del alcalde Ballesta. Esta situación supone un varapalo para el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, José Ignacio Gras, que había liderado las negociaciones, y obligará al PP a iniciar nuevas conversaciones para aceptar propuestas de los socialistas o de Ciudadanos.

La reunión de secretarios celebrada en la noche de este martes noche ha acabado en votación secreta: siete secretarios se han pronunciado en contra de la negociación y seis han decidido trasladar esa decisión al grupo municipal. La razón esgrimida por los 'secretarios del no' es que las conversaciones con el PSOE no se han concretado en ningún acuerdo que suponga el cumplimiento de la sentencia del 8% de gestión directa para las juntas municipales. También reprocharon a Gras que no haya conseguido forzar al Gobierno local a retirar el recurso presentado contra la sentencia que avaló ese derecho al 8%, tras una demanda del pedáneo socialista de Sucina, José Mercader; y recriminaron al portavoz que tampoco se hayan logrado avances reales ni en descentralización ni en cambios de calado en las políticas del PP. Esta situación desacredita la gestión realizada por el líder del grupo municipal.

Gras considera que se puede "gobernar sin gobernar" influyendo en la acción del gobierno con gestos, como por ejemplo haber logrado que el PP se comprometa a invertir 14 millones de euros en un plan extraordinario para barrios y pedanías.