Adif cierra los primeros acuerdos con dos vecinos de la Orilla de la Vía

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha llegado a un acuerdo con dos vecinos de la Orilla de la Vía afectados por la construcción de la plataforma provisional para la llegada del AVE a Murcia, según informaron ayer fuentes del Ayuntamiento. Hoy está previsto que los técnicos se reúnan con otros tres propietarios de la zona para intentar buscar una solución. Se trata de los más directamente afectados por el proyecto, ya que el muro de seguridad -una pantalla transparente, según el Ayuntamiento- quedará casi pegado a algunas casas, y a una distancia de 80 centímetros en varios puntos.

A partir del 5 de junio se realizará la tercera reunión con otros dos vecinos, con los que Adif también tratará de llegar a un acuerdo. Según manifestó días atrás el presidente de la sociedad estatal, Juan Bravo Rivera, a los afectados se les ofrece la posibilidad de expropiar sus viviendas o de facilitarles un traslado temporal durante el tiempo que esté funcionando la plataforma provisional, que no será inferior a dos años.

Juan Bravo informó el día 12, durante su primera visita a Murcia, de que ya se está trabajando en el montaje de la catenaria y las estaciones, y que la plataforma de vía está prácticamente montada entre Monforte del Cid y las proximidades de Camino de Tiñosa, donde se conectará la plataforma provisional. Indicó que las obras terminarán entre finales de este año y principios del próximo. El siguiente paso consistirá en las pruebas de circulación de los trenes durante el primer trimestre de 2018. Aseguró que a partir de ese momento se iniciará la construcción del soterramiento entre la Senda de los Garres y la entrada a la estación del Carmen.

Dragados renuncia a la parte sur del colector porque ofreció un precio bajo para hacer la obra

Obras del colector

La empresa Dragados, por otra parte, ha renunciado a ejecutar las obras de la parte sur del colector de aguas pluviales, informaron fuentes municipales. Emuasa tendrá que rehacer el proyecto y sacarlo de nuevo a concurso público. Dragados hizo una oferta a la baja el año pasado para conseguir este lote, que no acometerá porque al parecer le acarreará pérdidas. La alternativa era hacer un modificado del contrato, que no ha sido admitido. Este cambio de planes no altera la ejecución de la plataforma provisional para la llegada del AVE, ya que la zona sur de las vías no es un obstáculo, dijo el Ayuntamiento. Emuasa adjudicó los tres lotes del colector a empresas distintas por un precio de salida conjunto de 7,8 millones.