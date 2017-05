La CHS cambia la compuerta de La Fica para mejorar el caudal del río en la ciudad

La Confederación Hidrográfica del Segura(CHS) ha iniciado esta semana las obras para desviar un tramo del río en la ciudad con el fin de sustituir la obsoleta compuerta de La Fica por otra más moderna, que permita regular la lámina de agua en caso de avenidas y evite la acumulación de sedimentos. Para llevar a cabo estos trabajos es necesario dejar esa zona del Segura en seco, con el fin de poder eliminar la cimentación y sustituir la vieja compuerta de tajadera, de 1,10 metros, por otra de acero de 1,60 metros, 50 metros más que la existente que cuenta con más de cuarenta años de antigüedad. «Será un cambio drástico -explica Juan Antonio Cánovas, jefe de área de Gestión del Trasvase- ya que nos permitirá regularla y controlarla desde las propias instalaciones de la CHS».

La sustitución de la misma forma parte de las 'Obras de Emergencia para paliar los daños al Dominio Público Hidráulico por el Temporal de Diciembre de 2016' para las cuales el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha destinado un total de 17 millones de euros. Una partida de 1.900.000 euros se va a invertir, en concreto, en las obras de restauración entre el Puente de la Autovía y la compuerta de la Fica, por los daños de la riada tras las fuertes lluvias de diciembre del año pasado. Este proyecto se divide en tres tramos, que van desde el Puente de la Autovía al Azud de Manterola, desde este a la compuerta de la Fica y la actuación estrella, que es la sustitución «de la vieja y ruinosa compuerta que tenemos en la Fica». Cánovas explica que «cada vez que hemos intentado accionarla no funciona, tiene las cadenas oxidadas, el motor se rompe y aunque lo hemos arreglado, cada vez que intentamos utilizarla no podemos moverla». Recuerda que la última vez que se accionó fue en mayo de 2014 para bajar el nivel del agua en La Fica para acometer las obras del dragado del río. «Ya entonces tuvimos dificultades y hubo que accionarla manualmente porque no funcionaban los motores».

El director de la obra indica que «cuando se hizo el dragado ya se habló de que para mantener el río limpio habría que repetirlo cada diez años porque los sedimentos tienden a depositarse». Sin embargo, ya entonces se pensó en la posibilidad de sustituir la compuerta, con lo que se logra que, en caso de avenidas, se levanta y arrastra los sedimentos impidiendo su acumulación.

Limpieza de cañaverales

Las obras para las que se destinan casi 2 millones de euros tienen por objeto otras dos actuaciones. Concretamente limpiar de cañas y sedimentos los tramos entre el Puente de la Autovía y el azud de Manterola y entre éste y La Fica. Estos trabajos, sin embargo, no se podrán iniciar hasta del 1 de agosto porque hasta el 31 de julio los cañaverales están protegidos porque están nidificando las aves. «Mientras tanto, explica Cánovas, estamos extrayendo muestras de los sedimentos y haciendo el blanco ambiental de los dos sotos donde vamos a llevarlos. Se trata de realizar los análisis necesarios en sendos sotos para comprobar que son aptos para recibir los sedimentos del río. Este análisis corre a cargo de una empresa acreditada. Los sedimentos desde el azud de Manterola hacia abajo está previsto depositarlos en el Rincón de Almodóvar -el siguiente al de San Antón, donde se llevaron los procedentse del dragado que se hizo hace dos años- y de Manterola al puente de la autovía -unos 500 metros- al soto del Rincón de Beniscornia, donde va a desembocar el colector de caudales para evitar las inundaciones.