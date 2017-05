«Este es el destrozo que le están haciendo al vecino de los 80 centímetros»

La Plataforma Pro-Soterramiento de Murcia denunció este jueves, con varias imágenes, el «destrozo que le están haciendo» a Juan Fernández, «el vecino de los 80 centímetros». Fernández se hizo famoso involuntariamente hace unas semanas cuando técnicos de Adif y del Ayuntamiento se reunieron con los propietarios de viviendas de la calle Orilla de la Vía de Murcia, afectados por la construcción de la plataforma provisional para la llegada del AVE.

Allí les informaron de la inminente construcción de una pared divisoria entre las viviendas, que no han sido expropiadas, y la plataforma para la alta velocidad. Este elemento dejará alguna vivienda, como la de Fernández, a menos de 80 centímetros del muro cuyos trabajos de construcción ya han comenzado.

Los vecinos, como Juan, prefieren irse antes que tener que seguir soportando una mala vida de barro y polvo, vibraciones y bocinazos cada dos por tres.

«Esto es de película surrealista», se quejaba en aquel momento Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma. «Los técnicos se niegan a informar en presencia de tres concejales (Mario Gómez, de C's; Ángeles Moreno Micol, de Ahora Murcia, y Sergio Ramos, de Cambiemos) y de los periodistas, así que la traducción es que no quieren a nadie en la reunión que tenga información para que a los vecinos les puedan vender la moto, y les puedan trasladar un mensaje benévolo, suave, más o menos creíble, diciéndoles que esto van a ser cuatro días, y hablándoles de provisionalidades que nadie se las puede creer. A un vecino le han dicho que se le queda el muro a 80 centímetros y cuando se ha quejado y ha preguntado que cómo entraba a su casa la respuesta ha sido: 'Si no puedes de frente pasas de lado'», decía entonces.

«Esto es una 'metía'»

La propietaria del número 97 de la calle Orilla de la Vía, Mari Carmen Mateos, sañalaba entonces que ha escuchado tantas versiones sobre las obras que lo único que tiene claro es que, de momento, delante de su casa le van a levantar una pared como un primer piso de alta. «Cinco metros aproximadamente, como en Orihuela», le aclaran desde la Plataforma. «Yo lo único que sé es que aquí van a hacer un muro», dice Mari Carmen. «Provisional, dicen. Pero esto es una 'metía'. Nací al otro lado de la vía y tengo 70 años, luego me vine aquí con mis padres, y todo lo que están haciendo en el paso a nivel de Senda de los Garres es un rollo 'metío'. Ahora dicen que van a hacer esto en superficie, pero digo yo, que no entiendo de nada: si van a hacer un muro para algo provisional, pues, coña, por qué no lo hacen subterráneo de una vez».

Mari Carmen confirmaba que no le habían enviado cartas informándole. De su casa el muro se queda a menos de tres metros, pero en la casa de su vecino Juan Fernández el muro rozará la fachada teniendo que entrar de lado, si es que llega a darse el caso. «¡Madre mía! ¡Por Dios!», dice otra vecina, alarmada, al ver las marcas fluorescentes en el suelo. «¡Tendrá que entrar en helicóptero!», vislumbra Mari Carmen, que no entiende por qué no les expropian. «No va a servir de nada que pongan las pantallas antivibratorias», se resigna Juan Pablo, el hijo de Juan, que se ha ido a vivir a Santiago el Mayor porque aquí no se puede dormir.

En esta zona hay una docena de viviendas, alrededor del carril Carioca, pero también dos bares, una peña y una empresa de autobuses. La construcción de la vía provisional se hará en terrenos de Adif -por eso les han explicado que no se ha abierto proceso de exposición pública-, y la proximidad de las casas en este punto es llamativa. Habrá que eliminar también una higuera centenaria en la puerta de Maruja Martínez, en el número 117, que perderá parte de su poyete. Ella, mientras, asegura que no tiene nada que hablar con los técnicos hasta que no den una solución al vecindario, pues no hay alcantarillado público y vierten a fosas sépticas. Cuando se construya la plataforma del AVE el camión que retira las aguas fecales ni podrá entrar, se quejan los afectados, que reclaman soluciones. Los técnicos aseguraron que esto había que resolverlo, lo que implicará otro retraso sobre las obras previstas.