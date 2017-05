El Ayuntamiento blinda el entorno de la Fuensanta contra los bloques de viviendas

La iniciativa de la concejal socialista Begoña García Retegui, apoyada por el resto de grupos de la oposición y de los dos concejales no adscritos -Luis Bermejo y Javier Trigueros-, con la abstención del PP, consiguió ayer frenar la construcción de miles de viviendas en el entorno de la Fuensanta. La edil modificó su moción inicial con aportaciones de Ahora Murcia, cuya portavoz, Alicia Morales, calificó de «chapuza» la forma de gestionar por el Ayuntamiento el plan parcial. El concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, defendió la abstención de su grupo porque «no es lo mismo reducir que limitar la construcción de viviendas».

En la moción con texto refundido de PSOE y Ahora Murcia se indica que «con el objetivo de garantizar la conservación de los valores ambientales, etnográficos y paisajísticos del monte y santuario de la Fuensanta y del entorno del parque regional de Carrascoy y El Valle, el Ayuntamiento solicitará los informes técnicos y jurídicos para conservar el espacio entre el santuario de la Fuensanta y la carretera de Santo Ángel, libre de edificaciones y construcciones de forma que se mantenga intacta la ventana visual de la Fuensanta».

Se acordó, asimismo, que se inicie un nuevo procedimiento de revisión de oficio de la aprobación definitiva del Plan Parcial de la Fuensanta, declarando previamente la caducidad del procedimiento anterior de revisión iniciado por acuerdo de Pleno de 29 de septiembre de 2016. Y para evitar nuevos errores administrativos, para la elaboración de los informes se solicitará el apoyo y asesoramiento de los servicios de la Comunidad Autónoma y se consultará al Consejo Jurídico de la Región.

Polémica en Cabezo de Torres

El Pleno aprobó también el plan especial que va a permitir regenerar los Cabezos Collao y de la Cruz, en Cabezo de Torres, con la obtención de nuevas zonas verdes y resolviendo problemas de accesibilidad. La iniciativa fue aprobada con los votos favorables de PP, PSOE y Ciudadanos, y en contra de Ahora Murcia y Cambiemos. El concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, destacó que se han recogido en el documento todas las preocupaciones que tenían los vecinos, «en un ejemplo evidente de participación ciudadana». Desde las 'pajareras', un reducido grupo de vecinos no conformes con la aprobación del plan gritó: «¡Eso es mentira!». E increpó al edil socialista Ayuso exclamando: «¡Enrique, cómo nos has engañado!». «¡Vergüenza ajena!» y «¡No eres un político!». El alcalde, José Ballesta, pidió que dejara de proferir gritos o tendría que ordenar el desalojo, ante lo cual el vecino optó por marcharse: «Me voy porque, si no, me echan», señaló.

La concejal Ángeles Moreno Micol abandonó el salón de plenos antes de debatir este punto del orden del día para evitar cualquier problema de incompatibilidad, ya que ella había ayudado a los vecinos a realizar sus informes y alegaciones. Su compañera y portavoz, Alicia Morales, se refirió al estudio minucioso de Moreno Micol, según el cual las viviendas afectadas por el plan especial no eran 12 ni 13, sino 129 y defendió la postura de los vecinos «que saben que tendrán que ceder parte de sus propiedades para la ampliación de viales y pagar parte de los gastos». Su intervención le valió los aplausos de los vecinos desde las 'pajareras'. El concejal de Ciudadanos Carlos Peñafiel felicitó a la junta municipal de Cabezo de Torres por el éxito de la negociación.

El Pleno de ayer batió un récord, ya que a diferencia de otros que terminaban entrada la noche, ayer se debatieron nada menos que 34 mociones y la sesión concluyó a las 6 de la tarde, con un breve receso para comer. Habida cuenta de que, desde ayer, hay dos concejales no adscritos que junto con los cinco grupos políticos -PP, PSOE, Cs, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia, podrían alargar en exceso la sesión, la Junta de Portavoces decidió el miércoles regular los tiempos de intervención y reducirlos de 5 a 3 minutos y las réplicas en 1 minuto. Los tiempos se controlan en una gran pantalla, y aunque algunas intervenciones excedieron la limitación, el alcalde dio algunos toques a los concejales para que no alargaran sus exposiciones. El resultado sorprendió a todos.