La peatonalización del paseo de Alfonso X se amplía hasta la Circular

El paseo de Alfonso X será peatonal desde Santo Domingo hasta la Plaza Circular, si bien no se cortará el tráfico en la travesía de Gutiérrez Mellado a Jaime I, aunque los vehículos deberán circular a no más de 5 o 10 kilómetros por hora. Se respetará, eso sí, el acceso de los vecinos a sus garajes, taxis, zona escolar y a los camiones de carga y descarga, en horario regulado, circulando en una única dirección hacia Santo Domingo por la calzada Oeste, junto a la iglesia de Las Claras. El paso no estará limitado por pivotes sino por tecnología de identificación.

Ante el colegio Cierva Peñafiel, el alcalde, José Ballesta, y el concejal de Fomento, Roque Ortiz, presentaron ayer el proyecto definitivo «que recoge el 90% de las alegaciones y propuestas presentadas por colectivos y vecinos», indicó Ortiz. Ballesta significó que «se inserta en el modelo de ciudad, es fruto del acuerdo y la participación y está impregnado de criterios de excelencia, no solo en el diseño arquitectónico y en la calidad de los materiales, sino porque se ha contado con los mejores profesionales».

Una de las principales novedades es que la peatonalización no acabará ante el Museo Arqueológico, como se planteó en el proyecto inicial, ya que tanto el Colegio de Arquitectos como comerciantes y vecinos pidieron al Ayuntamiento un tratamiento unitario de todo el paseo. Se crea así un eje peatonal de más de 14.000 metros cuadrados, que se eleva a 53.000 metros cuadrados (el equivalente a cinco campos de fútbol) si se le suma todo el área libre de tráfico desde Santo Domingo hasta la Glorieta.

Las obras se llevarán a cabo en dos fases. La primera, desde Santo Domingo a Jaime I, tiene 7.387 metros cuadrados y se licitará en las próximas semanas. Se contratarán en octubre para comenzar en Navidad. El plazo de ejecución es de ocho meses y deben estar concluidas para la Feria de Septiembre de 2018. El coste será de tres millones de euros. Para minimizar las molestias a los vecinos, las obras se llevarán a cabo en tres tiempos secuenciales: calzada Oeste (Santa Clara), calzada Este (Santa Ana) y paseo central, permitiéndose que siempre haya dos zonas de paso libres.

La segunda fase, desde el cruce con Jaime I a la plaza Circular, está aún pendiente de la redacción del proyecto y, por tanto, de concretar el presupuesto que, según Roque Ortiz, oscilará entre los 2,5 y los 2,7 millones de euros para tratar los 6.761 metros cuadrados de superficie.

Carril bici en dos sentidos

El subdirector de la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, el arquitecto Jesús López, explicó las características técnicas. Se habilitará un carril bici en dos sentidos, que discurrirá por el lateral Oeste, junto al Museo Arqueológico y Las Claras, y que conectará por la plaza del Romea y la plaza Circular con la red de itinerarios de carril bici de Ronda Norte y Juan Carlos I. Anunció que no solo se respeta el arbolado existente, los plátanos del bulevar, sino que se crean nuevas zonas verdes, con naranjos, palmeras y parterres, triplicando el número de árboles existentes y «creando una zona de confort climático y ambiental donde se pueda disfrutar del olor y los colores de las flores y de los naranjos, que identifican la ciudad con la huerta».

Toda la avenida tendrá un nuevo pavimento, con piedra del Cabezo, con distintas texturas y colores que diferenciarán las zonas netamente peatonales (más lisas) de las del tráfico rodado (más rugosas). Además, a lo largo de todo el paseo, habrá pavimento ranurado (para que lo identifiquen los invidentes) y de botones (para anunciar los cruces), ya que toda la avenida estará al mismo nivel, sin aceras ni bordillos.

El subdirector de Urbanismo incidió en que el nuevo paseo no solo tendrá zonas para que el peatón pasee sino otras de estancia con bancos y parterres. Una de ellas estará entre el colegio de Jesús María y Las Anas. La parada de taxis se trasladará a la Plaza Preciosa y en la avenida Gutiérrez Mellado se habilitarán bahías para que los padres puedan dejar y recoger a sus hijos con el coche. La decisión de no suprimir el paso de vehículos desde Gutiérrez Mellado a Jaime I se ha adoptado tras el informe de los servicios de tráfico que lo desaconsejaban. No obstante, habrá semáforos y señales de limitación de velocidad a no más de 10 kilómetros. «Será como en la plaza de la Cruz, pero sin pivotes», indicó Jesús López.

Las terrazas se reconfigurarán, se prevé implantar un nuevo sistema de recogida inteligente de residuos y dotar el paseo de iluminación led de bajo consumo.