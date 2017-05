El Ayuntamiento llega al ecuador del ejercicio con los presupuestos prorrogados

El Gobierno popular pensaba incluso adelantar la aprobación del Presupuesto de 2017 y que se hiciera simultáneamente con los presupuestos de las juntas municipales, con el fin de ganar tiempo en la ejecución de las partidas, que es uno de los grandes lastres de la Administración municipal. Pero nos encontramos con que estamos llegando a la mitad del ejercicio, el Consistorio está funcionando con el presupuesto prorrogado de 2016 y no hay garantías de que el PP vaya a sacar adelante el borrador que presentó el concejal de Hacienda el 23 de diciembre de 2016. Aquel anteproyecto se ha ido amoldando a las exigencias del PSOE y Ciudadanos, que llegaron a presentar conjuntamente una propuesta para condicionar una abstención en la votación a cambio de un plan extraordinario de inversiones en barrios y pedanías, que el PP aceptó, dotándolo de 14 millones.

Finalmente, Cs se descolgó de las negociaciones, argumentando su portavoz, Mario Gómez, que no se había dado cumplimiento a una veintena de exigencias que el PP no parecía dispuesto a incorporar.

El PSOE ha ido metiendo cuñas en el anteproyecto para ir corrigiendo deficiencias y que se parezca más a su programa electoral. Pero el equipo negociador, con José Ignacio Gras y Javier Mármol a la cabeza, se ha topado con la incomprensión del ala más dura y crítica del PSOE, y con el propio secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, que no entiende por qué el Grupo Municipal no es más exigente en sus pretensiones. Gras le responde si no le parece poco lograr 14 millones para invertir en las juntas, máxime cuando en 24 están al frente.