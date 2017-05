Trigueros critica los «giros e incoherencias» en Cs: «Esto no es lo que se nos vendió»

El profesor de Didáctica de la UMU Francisco Javier Trigueros se metió en Ciudadanos en 2015 «con mucha ilusión y con mucha fe», porque le gustaban sus principios -regeneración democrática y transparencia-, sus estatutos, los procedimientos para elegir a los representantes, las listas abiertas... No pensaba que un día se decidiría a abandonar el partido tras constatar que los errores y contradicciones que empezó a descubrir eran, en realidad, el 'modus operandi' de la organización. Ese día, aunque en un principio no quería verlo, tenía que llegar. El lunes comunicó su renuncia a continuar en la formación, y ayer, ya como edil no adscrito a ningún grupo, Trigueros habló de muchas cosas. «Me siento engañado, desilusionado, en un sitio sin rumbo fijo, con falta de coherencia, y creo que hasta han intentado manipularme cuando pensaba que Ciudadanos venía con aire fresco».

Con su marcha de Ciudadanos y su decisión de seguir como edil no adscrito, Trigueros cree que «el Ayuntamiento gana un concejal que va a poder expresarse de forma coherente. Mi voto voy a intentar que venga respaldado de una decisión social. No le guardo inquina ni odio a nadie. Si Ciudadanos presenta una moción loable, la apoyaré, igual que si la presenta el PP, PSOE, Ahora Murcia o Cambiemos». En dos ocasiones repitió que no es un concejal tránsfuga: «Me siento ahora mucho más libre. Si estuviese a gusto no me habría marchado. Todo lo que he ganado es con el sudor de mi frente. No tengo nada en contra de Cs, pero lo importante no es el partido ni el puesto sino las personas. Y estoy convencidísimo de que muchos problemas que tiene la sociedad murciana son por culpa de la disciplina de voto».

Trigueros dijo, sin temblores de voz ni ambivalencias, que no está en política para ponerse de perfil y que sigue siendo fiel a los principios con los que se presentó a las elecciones. «Yo no he cambiado, solo me he rebelado», señaló, y citó la defensa de la escuela pública, aún habiendo sido «usuario» de la escuela privada, y su rechazo a la generalización de los conciertos educativos, moción de su partido contra la que votó en el Pleno de abril, rompiendo la disciplina.

El nuevo edil no adscrito criticó la «involución» de Ciudadanos con las listas plancha -«este me gusta, este no me gusta»- en lugar de las listas abiertas, y con las primarias y el voto telemático, que cree poco fiable, y dijo que nunca ha visto un censo. «Si un proceso está sucio, ¿cómo voy a tener fe en un resultado final?». Trigueros siente que el partido ha dado «giros» con los que no está de acuerdo, de ahí las «incoherencias», y puso en duda la transparencia, participación y democracia interna en la formación. «Esto no es lo que se nos vendió», enfatizó Trigueros, que se autodefinió como «uno de los compromisarios más críticos de Cs» en el congreso de Coslada y el representante de la Región con más votos de los no oficialistas, sin comprar ninguno».

Reconoció que no se ha sentido «cohibido» con la figura de Mario Gómez, portavoz municipal, y admitió que el PP no le ha tirado los tejos y que tampoco se ha pasado a la plataforma cívica 'Contigo', aunque reconoce que no le parece «mala opción» de cara al futuro. Dice que a partir de ahora podrá plantear mociones sin que nadie le diga: «Esto no sirve».

Gómez: «Aquí tiene un amigo»

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento considera que «en todas las familias y en un grupo político hay distintos criterios. Yo no he tenido ninguna desavenencia con Javier. Le deseo lo mejor en su nueva andadura y aquí tiene un amigo para lo que necesite». Mario Gómez cree que Trigueros debía renunciar al acta de concejal, ya que firmó un código ético y se presentó como miembro de la formación naranja, y negó que hubiera rencillas personales entre ellos.