Podemos no encuentra motivos para sancionar al concejal Luis Bermejo

Luis Bermejo no tiene pelos en la lengua sino dagas voladoras, y en la diana aparecen las mismas personas: sus excompañeras de Ahora Murcia y Óscar Urralburu. El edil no adscrito estaba ayer de subidón en la sede regional de Podemos, donde compareció acompañado por el secretario de Organización, Antonio Urbina, para comunicar las conclusiones del expediente disciplinario que se le abrió en Madrid en la Comisión de Garantías de la formación de la que es afiliado. Bermejo dijo que la denuncia de Urralburu estaba llena de errores. Ahora Murcia pidió en marzo a Bermejo el acta de concejal por vulnerar el código ético tras revelar sus excompañeras, Alicia Morales y Ángeles Moreno Micol, que no había informado de que era fundador de dos sociedades en las que tenía participaciones un investigado por corrupción y un consejero de Hidrogea, parte privada de Emuasa. Urbina dijo ayer que Podemos no ha visto incompatibilidad en la actividad de Bermejo y que, por tanto, se archiva la causa.

«Ha sido una decisión clara y desde el partido se ha actuado de manera garantista», dijo Urbina, que recordó que el Consejo de Coordinación de Podemos RM decidió abrir el expediente «ateniéndonos al código ético de Podemos».

«Esto no ha sido más que una campaña de difamación con una voluntad y objetivo claramente político», señaló Bermejo, quien no perdona el daño que le han infligido. Asegura que Ahora Murcia, partido en el que no militaba, funciona «sin ningún tipo de control ni de presunción de inocencia ni funcionamiento democrático», pues «ante unos hechos, que se ha demostrado que eran falsos, se pidió mi expulsión y salida del Ayuntamiento». El informe del secretario del Ayuntamiento y el de Podemos señalan que «mi comportamiento ha sido ejemplar y no he cometido ninguna irregularidad».

«Esto no ha sido más que una campaña difamatoria con un objetivo político», repite Bermejo con alivio

Por esta razón, Bermejo ayer se reiteraba en su exigencia de dimisión a Urralburu por su «pésima gestión», y espera que haya una renovación de cargos citando como alternativas a María Giménez, Lola Sánchez o María Marín. A partir del 2 de junio se podrán presentar candidaturas al congreso regional.

Morales: «No se le expulsó»

Alicia Morales, portavoz de Ahora Murcia, cree que el 'asunto Bermejo' está ya cerrado», recuerda que su excompañero no respetó la legitimidad de los órganos de la formación, que ocultó información sobre sí mismo, que decidió marcharse voluntariamente y que no se le expulsó. Y espera poder seguir trabajando con movimientos sociales y vecinales «para la transformación real del municipio».