Los proyectos de la Estrategia de Ciudad recibirán 14 millones de la UE hasta 2020

Actuaciones contempladas en la Estrategia de Ciudad Murcia 2020 contarán con financiación europea. El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal Belda, confirmó ayer, a través del Boletín Oficial del Estado, que el Ayuntamiento de Murcia es uno de los seleccionados y recibirá 14 millones en ayudas para su proyecto 'IT Murcia: Innovación y Tradición' mediante el Programa Operativo Feder de crecimiento sostenible 2014-2020.

El alcalde, José Ballesta, reunió ayer a su equipo para agilizar los proyectos, confiando en que a lo largo de lo que queda de mandato puedan ponerse en marcha iniciativas para la regeneración de los barrios de La Paz, El Carmen y Santa Eulalia, para Murcia Río, la recuperación de la Cárcel Vieja, el Plan de Acción de la Huerta y otras medidas sobre movilidad.

El Ayuntamiento aportará un 20% extra de financiación, de modo que el montante total de las inversiones alcanzará 17,5 millones de euros, según confirmó Ballesta. Hasta el último momento el Gobierno municipal no las tenías todas consigo, ya que Murcia presentó su candidatura a la anterior convocatoria de los fondos europeos con cargo a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi) y fue rechazada. Quedaba esta segunda oportunidad, para la que se hicieron retoques que han sido tenidos en cuenta. Murcia recibió 8 millones para su proyecto de 'Ciudad Inteligente' y administración más abierta y cercana.

«Es una ayuda para la transformación radical de la ciudad de 14 millones de euros que, sumados al 20% de cofinanciación, van a suponer una inyección económica de 17,5 millones de euros. Con esta cantidad vamos a poder hacer realidad muchos de los proyectos en los que hemos venido trabajando durante estos dos años. Será una realidad que tengamos un transporte más eficaz, más cercano y más rápido. Vamos a poder transformar diferentes espacios urbanos y devolvérselos a los ciudadanos, como la Cárcel Vieja. Vamos a poder convertir el río Segura en un elemento vertebrado de toda la ciudad. Vamos a recuperar la huerta y su patrimonio y etnografía. Todo esto va a ser posible con esos fondos que nos van a llegar hasta 2020», resumió Ballesta en una alocución dirigida a sus 'followers' (seguidores).

La participación es clave

La participación ciudadana y las aportaciones de los agentes clave del territorio, a través del Consejo Social de la Ciudad, van a ser un elemento clave para lograr materializar estas iniciativas. «Esta es la Murcia que soñamos para la tierra que queremos», remató Ballesta con aires triunfales.

La candidatura de Murcia tenía cuatro objetivos: mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación; favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores; conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, y promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. En este último punto se enclavan los proyectos de regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas desfavorecidas a través de estrategias integradas, como los planes para La Paz, donde se favorecerá la mejora de las condiciones de habitabilidad tras los intentos fallidos del pasado [plan López Rejas], y para El Carmen, donde se prevé reforzar y potenciar la vertiente comercial.

En octubre pasado, cuando trascendió que Murcia no había obtenido la financiación por no contar con la puntuación necesaria la candidatura, el Gobierno municipal alegó que era uno de los proyectos mejor valorados y que se volvería a presentar. La oposición entonces recriminó a Ballesta su afán por vender la piel del oso antes de cazarlo. Esta vez, la oposición tampoco ha sido benevolente, pese a que el viento ha soplado a favor del municipio.

«Concreción y transparencia»

El edil de Cambiemos Murcia Nacho Tornel pidió a Ballesta «concreción y transparencia», y que no use los fondos para despertar «falsas expectativas» en La Paz y El Carmen. La edil de Ahora Murcia Alicia Morales espera que «sean utilizados de una manera transparente y eficaz y supongan un impulso y una mejora real», y cree que se han malgastado oportunidades con iniciativas como el Urban del Espíritu Santo (Espinardo). El portavoz del PP, Jesús Pacheco, respondió que estos grupos buscan excusas para no alegrarse de las buenas noticias para los murcianos.

Para esta segunda convocatoria de estas ayudas europeas había 301 millones de euros para repartir entre más de 180 corporaciones locales que presentaron candidaturas. Respecto a la Región, solo el Consistorio murciano ha obtenido una respuesta positiva. Gracias a estas ayudas se podrán afrontar los principales retos de la ciudad a medio y largo plazo. Otras urbes más pequeñas que Murcia incluso han tenido mejor suerte. Elche recibirá 15 millones para proyectos de desarrollo urbano sostenible, entre ellos 7 millones para rehabilitar viviendas, y para mejora de la eficiencia energética, con el objetivo de que sea Capital Verde Europea en el año 2030.

Las prioridades de la Estrategia Murcia 2020 son el crecimiento inteligente (economía basada en el conocimiento y la innovación), el crecimiento sostenible (uso más eficaz de sus recursos, más verde y a la vez competitiva) y el crecimiento integrador (economía con alto nivel de empleo con cohesión social y territorial).