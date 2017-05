Cartagena y otros once municipios no perciben ni un euro

El hecho de que hubiera un sobrante de 19,58 millones de euros de la primera convocatoria aumentaba las posibilidades de éxito de Cartagena y de otros doce municipios de la Región que presentaron sus opciones a estos fondos. El dinero destinado para la Comunidad pasaba de 11,72 millones a 14,071, pero finalmente el río de dinero se quedó de forma íntegra en Murcia. Quedaron fuera de la selección Cartagena, Torre Pacheco, San Pedro del Pinatar, Mazarrón, Las Torres de Cotillas, Águilas, Caravaca de la Cruz, Yecla, Jumilla, Alhama, Molina y Lorca al no lograr la puntuación suficiente. Murcia, de hecho, presentó el proyecto repetido, según consta en la convocatoria, por lo que solo se concede a uno. No hay fecha definida para la próxima convocatoria de ayudas, pero no se demorará e incluso podría ser antes de final de año, según fuentes municipales. Desde el Ayuntamiento de Cartagena se dijo que «aquí solo conocemos la publicación del BOE. Se solicitarán las puntuaciones, a pesar de que en la anterior convocatoria se efectuó el corte en la puntuación de Cartagena, lo que dejó una cantidad sin asignar, en una muestra del escaso interés político estatal y regional en apoyar a nuestro municipio».