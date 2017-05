El BIC de San Esteban resiste el paso del tiempo en buen estado de conservación

Cuatro intervenciones en el geotextil en casi ocho años han servido para que los restos arqueológicos del yacimiento de San Esteban se encuentren en un buen estado de conservación. Así lo manifiestan a 'La Verdad' tanto el restaurador de la Comunidad Autónoma, Javier Bernal, como la arqueóloga municipal, Carmen Martínez, y la arqueóloga que dirige las labores de protección y conservación del BIC, Pilar Vallalta, con los que 'La Verdad' ha vuelto esta semana al interior de un fragmento de la antigua Mursiya que es clave para entender el relato histórico de la Murcia actual.

En 2010 se llevó a cabo el primer proyecto de protección, con el que se cubrieron los restos del arrabal andalusí del siglo XII y XIII que quedaba fuera de la muralla. Posteriormente se han realizado otras intervenciones en 2013 y 2014 para renovar los paños de esta malla permeable que presentaban desgarros o estaban «afeados». Es posible distinguir cada actuación por el color de la tela -la blanca es la más antigua; negra y marrón, las más recientes-. El geotextil tiene un periodo de respuesta de dos años; a partir de ese tiempo empeora la conservación, por eso hay que revisarlo. «Es como una sábana vieja, te crees que está bien y de repente se abre por todos sitios», comenta la arqueóloga municipal. Desde que San Esteban se declaró BIC en 2010, el Ayuntamiento ha destinado un millón de euros a la conservación, siendo el yacimiento arqueológico de la Región con mayor supervisión, según coinciden los técnicos de la Comunidad y del Ayuntamiento, sobre todo teniendo en cuenta la pobreza de los materiales originales, que son «muy endebles».

El geotextil negro y marrón es, en realidad, el mismo, solo que se han utilizado las dos caras. Tiene una vigencia de cinco a seis años, resalta Vallalta, que ha enviado una muestra a fábrica para conocer cómo está envejeciendo, y si responde a los seis años de vigencia, «porque el marrón es la primera vez que se ha utilizado en restos arqueológicos a nivel nacional». Lo habitual en otros yacimientos es que el geotextil no esté tanto tiempo a la intemperie, pues se suele poner y tapar. Los trabajos actuales, adjudicados por el Ayuntamiento a Azuche 88 en 54.700 euros, se han dividido en dos fases. La primera es la consolidación de los restos, aplicando solución química (agua de cal) a las estructuras visibles, fumigando y eliminando las plantas -«estamos en primavera y van como locas», dice Vallalta, que apunta a que se agotará el presupuesto previsto para herbicidas-, y retirando las basuras, que se han multiplicado desde que se han desmantelado las pantallas exteriores, que servían de parapeto. La arqueóloga municipal propuso a la Concejalía de Fomento poner un zócalo en la parte próxima a los Nueve Pisos para que no se colase debajo de la verja que se ha instalado en todo el perímetro del arrabal.

LAS FRASES Javier Bernal

Restaurador de la CARM «Desde 2009 se han hecho informes todos los meses» Luis Fernández

Pte. Azuche 88 «Para nosotros es un privilegio poder trabajar aquí» Carmen Martínez

Arqueóloga municipal «San Esteban es el yacimiento con más seguimiento de España» Pilar Vallalta

Restauradora jefe «Lo que se ha caído no son muros del arrabal»

Por tanto, el Consistorio tendrá que destinar más medios humanos para mantener el yacimiento limpio.

Además de la consolidación de los restos, en una segunda fase se hará una reintegración de las zonas que se han caído, «que son cuatro puntos muy concretos», como consecuencia de los episodios de lluvias. «La inmensa mayoría de lo que se ha visto afectado son cortes estratigráficos, es decir, escalones que han hecho los arqueólogos y que no son muros propios del yacimiento», puntualiza la restauradora jefe, que recuerda que la excavación arqueológica quedó a medias en 2009 cuando se tomó la decisión de paralizar el desmontaje de los niveles XII y XIII para llegar a cotas inferiores, necesario para construir el aparcamiento subterráneo, que fue el origen de la excavación. El parking finalmente se descartó tras la presión ciudadana y judicial, y fue protegido como BIC a la vista de la categoría de lo hallado; un barrio intacto de época medieval cuya trascendencia no es la monumentalidad sino el hecho de tener una trama urbana intacta de época andalusí con una extensión -10.000 m2- poco usual.

Vallalta, que forma parte del equipo que está redactando el Plan Director y ya ha dirigido las anteriores campañas de protección del BIC, y participó previamente en el desmontaje de los restos, recuerda que en la excavación que se hizo a lo largo de 2009 no se pensó en su conservación sino en la ejecución posterior del aparcamiento. «Durante la excavación no se iba consolidando, y hay que tener en cuenta que el yacimiento aún no está definido cronológicamente, porque está todo escalonado, y en un futuro habrá que tener en cuenta esas cosas».

Protección, no restauración

Continuar la excavación para llegar a niveles inferiores dependerá de la voluntad de las administraciones, pero el restaurador de la Comunidad incide en que para llegar al XI habría que desmontar el siglo XII. De todas formas eso es un futurible, ya que una cosa es la protección, que es lo que se realiza ahora, y otra bien distinta un proyecto de restauración y musealización, que vendrá después. Vallalta apunta que la altura de las estructuras que se conservan es mínima; los pavimentos están por encima de los muros, y estos se eliminaron «casi todos». Lo que sí se advierte es la estructura del arrabal, las calles, «porque están desfondados en más de 60 centímetros o más y se ven incluso las salidas de alcantarillado de las viviendas».

El interés de San Esteban reside en la configuración urbanística del barrio andalusí, y también en su ubicación hoy en el corazón comercial de Murcia, si bien en su momento la Arrixaca Nueva quedaba fuera del recinto amurallado de Mursiya. Estos días los operarios aplican con máquinas de fumigación agua de cal a los restos, útil como consolidante. «La mayoría de restos que han podido quedar a la vista porque se ha pelado el geotextil son muros de cimentación, y hay que aplicar reintegraciones con masa y poner testigos de separación de la intervención de 2010».