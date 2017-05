La oposición presiona al PP con las deficiencias en la notificación de multas

PSOE, Ciudadanos, Cambiemos Murcia y Ahora Murcia reclamaron ayer al concejal de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva, la convocatoria urgente de la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación para analizar los «incumplimientos reiterados» en las notificaciones relacionadas con el cobro de los tributos municipales, expuestos en un informe elaborado por trabajadores de Unipost. Los grupos han pedido al concejal que invite a los empleados de esta empresa, subcontratada por Tribugest sin la autorización del Consistorio, a la reunión para que expliquen «de primera mano» las deficiencias detectadas, que podrían provocar que miles de notificaciones fueran invalidadas, y que en el seno de la misma se estudie el citado documento. Además, le han solicitado que en esta reunión se analice el informe de CC OO que señala que el Ayuntamiento podría ahorrar más de 3,5 millones de euros si asumiera la gestión directa del servicio de gestión de tributos, que en la actualidad desempeña mediante concesión la empresa Tribugest.

Los grupos recriminan al concejal de Hacienda que si no conoce el informe, como él mismo ha admitido en una nota de prensa, «es porque no quiso asistir a la reunión», ya que sí estaba invitado como representante de Economía del Grupo Popular. El concejal Martínez-Oliva indicó ayer que el contrato de Tribugest expira en 2019, pero puede ser prorrogado por dos años por el Consistorio. De momento, no se ha contemplado la posibilidad de remunicipalizar el servicio, indica, porque entiende que si fuera más económico prestarlo con medios públicos ya se habría hecho. Critica que dicho informe no tenga en cuenta otros gastos y que se quiera meter al personal como empleados públicos «por la puerta de atrás».