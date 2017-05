Cultura ya exigió en abril a la CHS que se reparase el BIC de La Contraparada

La Dirección General de Bienes Culturales emitió el pasado 11 de abril un requerimiento a la Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, para que en aplicación de la Ley 4/2007 de Protección del Patrimonio Cultural de la Región procediese a la realización de obras de reparación en el BIC de La Contraparada, donde Huermur denunció en enero el desplazamiento de sillares. La portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, confirmó tras el Consejo de Gobierno que las diligencias previas de investigación incoadas por la Fiscalía sobre este asunto no interfieren en el procedimiento administrativo. En caso de que pasase a un juzgado de instrucción sí que se vería paralizado el proceso. Arroyo informó de que el requerimiento formulado a la CHS no establece un plazo concreto de ejecución, por lo que, si en un tiempo no se ha intervenido, cabe la posibilidad de que se le requiera nuevamente a que actúe en el plazo de un mes, si bien este trámite aún no se ha iniciado. La consejera incide en que la Consejería de Cultura ha actuado de acuerdo a la legislación instando a la autoridad competente a que resuelva un problema puesto en conocimiento por Huermur.

Huermur y el Consejo Social

Por otro lado, Huermur informó ayer de que el Defensor del Pueblo ha pedido explicaciones al Ayuntamiento por no aprobar la entrada de la asociación de defensa de la huerta en el Consejo Social de la ciudad a pesar de que están vacantes las plazas destinadas a asociaciones de defensa del medio ambiente. En enero de 2016 Huermur solicitó la entrada en el Consejo Social, y fue la primera entidad ambientalista y pro-patrimonio que hizo esa petición, para la que más de un año después no ha recibido respuesta. El Defensor del Pueblo advierte «contradicciones» en el funcionamiento del Consejo Social. La edil de Relaciones Institucionales, Maruja Pelegrín, adelantó ayer que está previsto incrementar el número de asistentes, abriendo el Consejo a colectivos representativos del sector empresarial, entidades de carácter ecologista y del ámbito sociosanitario: «En su momento se seleccionará qué asociaciones representativas de esos intereses son invitadas a sumarse».