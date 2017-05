Soterramiento ya

Con la resaca de la multitudinaria manifestación del sábado, cuyos números nunca fueron discutidos, porque en Murcia nadie duda de su magnitud, nos encontramos con las declaraciones que, una vez más, vuelven a tergiversar una realidad.

Bien sabe, Sr. Bernabé, que ha sido su partido, que tanto usó el nacionalismo hídrico, quien ha traicionado a Cartagena parando la llegada del AVE o la simultaneidad de las obras, para inaugurar un tren en Murcia, confundiendo, una vez más, por homonimia la Región con la capital. Bien sabe su gobierno que con la llegada del AVE se suprimirán Altarias y, con ello, los habitantes de Cartagena, Cieza, Calasparra... tendrán que venir a la ciudad de Murcia, a una estación cuyos accesos no estarán preparados, porque para ello es necesario realizar el proyecto del soterramiento. Bien sabe que la vía única creada con un tercer carril y catenaria podrá llegar hasta Nonduermas, pues así lo permite una Declaración de Impacto Ambiental a la que el Ayuntamiento de Murcia no se opuso ni tampoco el Gobierno regional, porque quieren ustedes un tren que inaugurar para las elecciones, con lo del cuento de que esto es provisional y que más tarde soterraremos; pues saben bien que es eso, un cuento.

Bien sabe que nosotros no hemos engañado a nadie durante años, nuestra postura ha sido clara y no ha variado: queríamos proyectos que contemplasen el soterramiento completo y que su primera fase incluyese la estación del Carmen, con vía auxiliar y lo que hiciese falta. Pero saben ustedes que, a día de hoy, no hay nada de eso. Queríamos presupuestos y les ofrecimos una PNL que los obligara, la misma que en la legislatura pasada aprobaron; sí, en aquella en la que no se veían ustedes gobernando. Pero como ya son gobierno, ahora se han negado a defenderla, y a día de hoy no hay nada en los Presupuestos para la Región de Murcia, a pesar de ser cinco los diputados de su partido en el Congreso, curiosamente, los mismos que tiene el PNV.

Es más, en la reunión con el presidente de Adif en la que pedíamos simultaneidad con las obras para Cartagena, no pedimos otra cosa: un proyecto definido con plazos y presupuesto que se cumplieran, que bien sabemos que de lo presupuestado a Murcia, luego no llega a invertirse ni el 20%. Juan Bravo nos dijo que sería posible, pero que entonces el AVE se retrasaría un poco, aunque no mucho más, porque los retrasos, como también reconoció, no eran achacables a nosotros. Es más, habrá más retrasos, y es muy posible que no les funcione todo esto que ustedes han montado, una vez más, para que les llegue el AVE antes de las elecciones; de ahí las prisas para saltarse el procedimiento legal de expropiación. Porque en el fondo lo que quieren ustedes es un juguete para inaugurar, aunque sea a costa del beneficio de la Región de Murcia; a costa del soterramiento; a costa de una estación intermodal que sí haría Región; a costa de todos los habitantes de esta región; a costa de la simultaneidad de la obra a Cartagena; a costa de los trenes híbridos que iban a venir por Camarillas y permitirían hacer parada en Cieza; a costa de tantas cosas que ya no son ustedes creíbles. Ni creemos que tengan sentimiento alguno de Región, al margen de que se paseen por ella de fiesta en fiesta para que se les vea.

No han planificado ustedes nada pensando en el futuro, porque no es de recibo la cara de sorpresa del presidente de Adif cuando le planteamos la circunvalación de mercancías, para la que no han solicitado fondos europeos, por desconocimiento. Habrá quien les compre su discurso, pero los hechos son irrebatibles. Esta Región se merece mucho más y ustedes no están luchando por ella. Quizás mañana inauguren la llegada del tren, pero será a costa de toda la Región y eso lo pagaremos todos.

Nosotros vamos a tratar de evitar que sea así.