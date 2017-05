El PP reitera que la estación de Beniel no está preparada para acoger el AVE

Cuando el AVE llegue a Murcia antes habrá pasado por Beniel. La Plataforma Pro-Soterramiento, con el apoyo de los grupos de la oposición en el Consistorio -PSOE, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos-, que son mayoría, cree que no debería entrar a Murcia mientras no se ejecute el soterramiento. Pero el PP cree que sería un dislate empeñarse en esa opción cuando la alta velocidad está a las puertas. El presidente de Adif, Juan Bravo, dijo el viernes en Murcia sobre esta posibilidad de que el AVE se quedase en Beniel que «esto obligaría a convertir una estación de paso en una estación término, con una inversión provisional, pues luego no tendría uso». Según Bravo, «pudiendo la alta velocidad llegar al corazón de la ciudad, dejarlo a 30 kilómetros -aquí tuvo un lapsus, porque Beniel queda a 13 kilómetros, unos 30 minutos en coche- la verdad es que no es razonable porque si hacemos una encuesta tengo serias dudas de que un porcentaje significativo prefiriera esa opción».

Además, hay que tener en cuenta que aunque, hipotéticamente, el AVE parara en Beniel habría que establecer una conexión con Murcia en coche o trenes lanzadera que seguirían pasando por la plataforma en construcción actualmente para la llegada provisional del AVE en superficie, y que además supondrían una demora de al menos media hora.

Sobre esta cuestión incide el diputado nacional del PP Francisco Bernabé, que reitera que la estación de Beniel «no está preparada para acoger una estación del AVE porque no dispone de infraestructuras, condiciones, número de vías necesarias, ni instalaciones precisas para que el AVAE se detenga y realice las labores de mantenimiento que requiere». Esa estación, a su juicio, no estaría preparada para acoger el tráfico de alta velocidad y compaginarlo con el servicio que presta de Cercanías». El PP de Beniel sí apoya que se utilice como estación término. El diputado nacional dice que sería necesario realizar obras muy importantes para adecuarla a la alta velocidad, lo que retrasaría aún más el AVE a Murcia.

«La llegada del AVE a Beniel obligaría a los turistas y ciudadanos de la Región a desplazarse 32 minutos en coche para llegar a la ciudad de Murcia», añade el diputado del PP.

El PP recuerda que la vía provisional es «absolutamente necesaria» con el fin de que no se interrumpan los tráficos ferroviarios». «El soterramiento se va a realizar por debajo de las vías actuales y es imposible que una excavadora las elimine sin que se instale antes una vía provisional, ya que eso significaría que dejarían de pasar los trenes».

Que circule el AVE y que lo haga acompasado con el resto de trenes tanto de pasajeros como de mercancías «es totalmente imprescindible» para Bernabé, así como el hecho de que se construya la vía provisional y paralela a las actuales, «lo que permitirá que el tráfico ferroviario continúe circulando con normalidad».

El diputado recuerda que las partidas destinadas por el Estado para la alta velocidad a la Región sobrepasan los 1.300 millones y garantizan su llegada a la ciudad de Murcia y el desarrollo del soterramiento.

El portavoz del PP regional, Víctor Martínez, señaló ayer que los murcianos «no nos perdonarían que la alta velocidad no llegase de manera inmediata», y manifestó que lo deseable es que se haga el soterramiento y si hay problemas para que llegue se buscarán las soluciones: «El AVE no puede esperar más para llegar a la ciudad de Murcia».

Cs de Almería, por otro lado, pidió ayer que se «duplique» la inversión en la línea de AVE Murcia-Almería en 2017 con partida finalista.