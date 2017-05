AVE soterrado a golpe de batucada

La misma pancarta amarilla de siempre con el lema 'Soterramiento de las vías ya' abrió ayer tarde la manifestación convocada por la Plataforma Pro Soterramiento, en la que participaron miles de personas. Es la misma pancarta que, desde hace 27 años, surca los barrios del sur de la ciudad con idéntica reivindicación. Y también la misma que iba al frente de la multitudinaria protesta que en 2014 encabezaron el que era consejero de Fomento, José Ballesta -actual alcalde de Murcia- y el entonces primer edil, Miguel Ángel Cámara.

En esta ocasión ni la manifestación fue tan multitudinaria como hace tres años -en torno a 20.000 personas mientras que ayer los organizadores hablaban de 10.000 y la Policía Nacional de 3.000- ni los políticos de la oposición -no hubo representación municipal ni regional del PP- tuvieron protagonismo.

La pancarta que abría la marcha la portaron vecinos de la Plataforma y de los vecinos de los barrios y pedanías más afectados por la llegada del AVE como La Purísima-San Pío X, Santiago el Mayor, Los Dolores, El Carmen, Ermita del Rosario, Los Garres, Torreagüera, Los Ramos y Nonduermas, entre otros, que no quieren que la alta velocidad «siga partiendo la ciudad y creando guetos».

Joaquín Contreras: «El PP no está aquí por su sumisión al Gobierno de Madrid»



Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur: «El soterramiento es un bien para la ciudad» LAS ANÉCDOTAS Lemas más coreados «El tren por abajo, nosotros por arriba» «Ni un paso atrás, lo vamos a conseguir» La pancarta de cabecera «Soterramiento de las vías ya. Basta de promesas incumplidas» Vecinos de Ronda Sur «Voy a construir un muro entre Santiago el Mayor y El Carmen y lo van a pagar los murcianos» (foto de Ballesta imitando a Trump) Por megafonía «Murcia existe. Estamos aquí. El soterramiento lo vamos a conseguir»

A los cientos de personas que partieron a media tarde desde el puente de Santiago el Mayor, se sumaron varios cientos más a lo largo del recorrido por Torre de Romo, calle Princesa, Puente de Hierro, avenida Teniente Flomesta y Gran Vía hasta finalizar en San Esteban, donde el portavoz de la Plataforma, Joaquín Contreras, dirigió unas palabras a los congregados.

En familia y con mascotas

A ritmo de batuca, la marcha transcurrió de forma apacible y hasta familiar. Muchos padres llevaron a sus hijos como Mónica y Gabriel, de Ronda Sur, acompañados de una niña de 4 años en su carricoche y de su hijo de 6 años en patinete: «Queremos que tomen conciencia de que las protestas ciudadanas pueden dar sus frutos».

Esther Larrosa iba con su hijo de 4 años y su hija de 17 meses en un carricoche, del que tenía prendida una foto dirigida al alcalde: «Pase usted por debajo», en donde se veía una rata muerta en el paso de San Pío. «Estoy aquí porque mi hijo tiene que pasar por las vías cada día para ir al colegio».

Hubo quien llevó, además, a sus mascotas. María Contreras y Jesús Muñoz iban acompañados de 'Elvi', un precioso labrador y de 'Gwendi', una perrita salchicha. Ellos son vecinos directamente afectados y, en el caso de Jesús doblemente: «Vivimos en Santiago el Mayor y yo me he criado en la Senda de los Garres». Echaron de menos más gente en la manifestación: «Creemos que Murcia se tenía que haber volcado porque somos la séptima ciudad de España y no entendemos cómo Orihuela tiene el soterramiento y nosotros no». Francisco José López y Ana María García, en sillas de ruedas eléctricas, también se sumaron a la marcha reivindicativa. Francisco José, vecino del Infante, considera que «tenemos un caos de información y la gente tiene miedo, no sabe si el AVE vendrá soterrado o no».

El portavoz de la Plataforma, Joaquín Contreras, estaba satisfecho de «la respuesta de la sociedad civil» e interpretó la ausencia de políticos del PP como una muestra clara de «sumisión al Gobierno de Madrid».

El expresidente de la Comunidad Autónoma, que abandonó el PP, Alberto Garre señaló que «cuando llegué en 2014 me dijeron que iba a cortar la cinta y ya vamos por el 2018». Juan Antonio Pedreño, presidente de Ucomur, participó por dos motivos: «Porque soy de Los Garres y porque el soterramiento es un bien para la ciudad».

Vecinos de Ronda Sur se lo tomaron con humor y montaron una caricatura con la foto de Ballesta y el flequillo de Trump: «Voy a construir un muro entre el barrio del Carmen y Santiago el Mayor, y lo van a pagar todos los murcianos».