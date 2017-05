Adif garantiza el AVE en pruebas para 2018 y fija dos años para construir el soterramiento

El presidente de Adif, Juan Bravo, realizó ayer su primera visita exprés a Murcia, donde pidió perdón por el escepticismo y la desconfianza generados en los últimos años sobre un proyecto crucial para los intereses de la Región como es la llegada de la alta velocidad y su integración en el entramado urbano de la capital. Tuvo una agenda apretada -llegó en avión a Alicante, con retraso, además; y volvió por la tarde en tren-, pero aprovechó la mañana con reuniones con la Plataforma Pro-Soterramiento, con cuarenta colectivos del Consejo Social de la ciudad y afectados de la calle Orilla de la Vía, cuyas casas quedarán muy próximas a la pantalla de la vía provisional por la que el AVE entrará en superficie.

A todos transmitió un mensaje de tranquilidad: «Entiendo la desconfianza de la ciudad de Murcia, y la confianza solo se gana con credibilidad. Eso se puede generar con fechas y con plazos, pero la situación en la que estamos requiere hechos. Y la situación de las obras en la Región es de las mejores en el tramo entre Monforte y Murcia, ya que se está trabajando en el montaje de la catenaria y las estaciones, y la plataforma de vía está prácticamente montada. Y este es el mejor aval».

El responsable de Adif, que lleva seis meses en el cargo, hizo hincapié en que la fecha de terminación de la primera fase del proyecto de integración ferroviaria está «al alcance de la mano», apuntando que las obras terminarán «entre finales de 2017 y principios de 2018», siendo «el primer trimestre de 2018» cuando el AVE estaría en periodo de pruebas por la vía provisional. A partir de ahí se empezará a ejecutar el soterramiento, para el que se necesitarán dos años. Por tanto, como mínimo, hasta 2020 el soterramiento no será una realidad.

LAS FRASES Planificación «La realidad es que estamos tocando ya los últimos trazos de lo que es la obra para la entrada del AVE a Murcia» Próximas fases «Trabajamos en la redacción de los proyectos de soterramiento de la estación de El Carmen y de Barriomar, que se espera estén terminados en el último trimestre de 2017» Transparencia «En Adif entendemos que no debemos actuar al margen del territorio, ni de las preocupaciones de los ciudadanos»

Recordó que la crisis obligó a suspender obras y a replantear proyectos adjudicados. Hasta 60, de los que cinco están pendientes de desbloquear. «Esa situación se ha superado, y estamos creciendo a ritmos que nos permiten retomar proyectos que la crisis nos obligó a fasear. Murcia es un ejemplo. Es verdad que el AVE va a llegar no soterrado, pero el soterramiento es una realidad porque las obras de la primera fase están adjudicadas, y a ella le sucederá una segunda, una tercera y una cuarta, como está recogido en los acuerdos de la sociedad Murcia Alta Velocidad». Bravo incidió en que el soterramiento cuenta con dotación presupuestaria y anunció que para el último trimestre del año estará redactado el proyecto de ampliación del soterramiento en la primera fase desde Santiago el Mayor hasta Senda de los Garres -500 metros más-. También se está trabajando en los proyectos de las dos siguientes fases: el soterramiento de la estación del Carmen y de Barriomar-La Purísima, que podrán estar para 2018. Y garantizó que antes de que acabe el presente ejercicio la red de estaciones de AVE, cercanías y media distancia será plenamente accesible, como les obliga la legislación.

Bravo dijo que no venía a Murcia a desactivar ninguna movilización sino a hablar directamente con los vecinos para evitar malentendidos. Sobre los afectados de Orilla de la Vía, con los que se reunió al finalizar el encuentro con el Consejo Social, explicó que la afección de las obras es «muy grave» en su caso, por lo que siendo conscientes de esa situación el lunes los técnicos de Adif les informaron de que pueden solicitar la expropiación o la ocupación temporal de sus propiedades. «No hay que ocupar su espacio para el desvío, pero entendemos que la afección es de magnitud y tienen esa posibilidad».

Próxima visita del ministro

El encuentro con las autoridades y colectivos fue «muy útil», señaló. «Me gustaría poder visitar este territorio con más frecuencia». En la última semana ha estado en Moncada, Valladolid, Pamplona y Murcia, y en todas ha encontrado la misma queja: «Después de este viaje, que no estaba planificado, me voy con una idea mucho más concreta. Tendremos más continuidad, informaremos con mayor transparencia, y vamos a seguir trabajado con seriedad para culminar los compromisos. Si comparamos con otras ciudades la situación de Murcia es razonablemente buena. Esperemos que pronto venga el ministro [Íñigo de la Serna] a ratificar estos compromisos y confío en poder recuperar la confianza perdida».

El alcalde, José Ballesta, dijo que Murcia se ha plantado en el siglo XXI con un ferrocarril del XIX, sin haber conocido los avances en materia ferroviaria del siglo XX, y criticó que sea la única región española que no tiene un solo kilómetro de vía electrificado. Ballesta dijo compartir con los vecinos de Murcia el hastío por tantas promesas incumplidas, pero comprende y no comparte en este caso el escepticismo de los que ahora plantean dudas respecto al mensaje trasladado por el equipo de Adif: «Eso será algo que el tiempo dará o quitará la razón, y si no se hace los primeros en pedir disculpas seremos nosotros, pero si se cumple los que ahora muestran escepticismo espero que las pidan. Desde el Ayuntamiento siempre estaremos del lado de los vecinos», reiteró.

El consejero de Fomento, Pedro Rivera, recordó que Murcia ha esperado décadas para tener unas infraestructuras dignas del siglo XXI: «Los compromisos se están cumpliendo y las obras avanzan, y el soterramiento va a ser una realidad». El delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, eludió pronunciarse al respecto.

El portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento, Joaquín Contreras, agradeció el tono cortés y educado de la reunión, «pero no ha habido ninguna novedad porque llegará el AVE en superficie». La Plataforma propone la llegada a El Carmen con andenes a cota definitiva, a 8 metros bajo tierra, como el resto del soterramiento, y prefiere que llegue a Beniel antes que lo haga en superficie a Murcia. A eso, el presidente de Adif respondió que no tenía sentido convertir en estación terminal una de paso y que eso conllevaría más retrasos.