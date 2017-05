Ortiz afirma que no habrá un muro junto a la vía del AVE sino pantallas transparentes

El concejal de Fomento, Roque Ortiz, aclaró ayer que la pared que separará la plataforma de vía provisional para la entrada del AVE en superficie de las casas no será un muro de hormigón sino una pantalla translúcida, similar a las acústicas que tienen las autovías, e incidió en el carácter temporal de estas instalaciones, que tienen que ser desmontadas una vez que se acometa la obra del soterramiento.

«A partir de ahí, se soterrarán las vías actuales y, cuando eso ocurra, la plataforma alternativa y las pantallas se desmontarán y la zona quedará limpia y despejada como la plaza de Belluga», declaró el concejal, que se vio en la necesidad de aclarar las dudas suscitadas tras la visita de los técnicos de Adif y del Ayuntamiento a las ocho familias afectadas de la calle Orilla de la Vía, junto al paso a nivel de Senda de los Garres. En algunas de estas viviendas las pantallas quedarán a menos de un metro, apenas 8o centímetros. En el encuentro entre los técnicos y los vecinos no se permitió la presencia de grupos políticos, ni de la Plataforma Pro-Soterramiento ni de prensa. El objetivo del encuentro, según Ortiz, fue comunicar a los vecinos mejoras en cuestiones como la accesibilidad a las viviendas, las posibles indemnizaciones o realojos, o la limpieza de pozos ciegos.

«Se trata de explicarles a los afectados por la instalación de esta pantalla acústica, que no muro de hormigón, las posibilidades que tienen, y es algo de lo que ya se había hablado, pero en esta ocasión la reunión parece que ha sido más multitudinaria», apuntó.

Sobre la pantalla acústica, aclaró que no será opaca, y volvió a repetir su carácter provisional y se retirará cuando las vías estén soterradas, en un plazo aproximado de dos años. Para ello, Ortiz relató gráficamente que el soterramiento «va por debajo de las actuales vías, por lo que hasta que esas vías no se quiten, no se puede hacer» esa obra. Por eso se va a instalar en la zona norte de la calle Orilla de la Vía una plataforma ferroviaria alternativa, que lleva aparejada esas pantallas.

En cualquier caso reiteró que este proyecto no es competencia del Ayuntamiento de Murcia, sino de Adif, responsable de la redacción del proyecto, ejecución y expropiaciones, que será el que tendrá que hacer frente a las posibles quejas de los afectados, si bien el Consistorio colaborará con ellos ofreciéndoles todos los recursos a su alcance. Ortiz incidió en que pese a descubrirse ahora, tras las quejas de los vecinos, que tienen que darse alternativas para la eliminación de los pozos ciegos o la conexión al colector subterráneo, se prevé como fecha hipotética de llegada del AVE finales de este año o primeros de 2018. En todo caso, indicó, hay minicamiones que pueden realizar las labores de retirada de las aguas fecales en ese entorno.

Cs reiteró que los vecinos de Orilla de la Vía podrían paralizar las obras por vulneración de sus propiedades.