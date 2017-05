Barrios y pedanías tendrán un centenar de contenedores soterrados más en dos años

El Gobierno municipal parece obsesionado con mejorar la percepción de los murcianos sobre la limpieza viaria, por eso se ha fijado como objetivo trabajar más la concienciación ciudadana -de ahí las campañas de información y vigilancia-, reordenar el servicio para adaptarlo a las necesidades -para ello se han realizado «auditorías de percepción»- y peinar el municipio en busca de fallos, y, sobre todo, cuidar Murcia como emblema, de ahí el énfasis en el centro histórico y en los cascos urbanos de las pedanías.

El concejal de Fomento, Roque Ortiz, desveló ayer los resultados de una encuesta interna realizada en el primer trimestre del año, y entre las percepciones negativas de los 524 entrevistados, entre el 23 de enero y el 6 de febrero, destacan la ausencia de papeleras, la escasa información sobre la recogida de pilas, baterías y aceites usados, o de la recogida de enseres y electrodomésticos, así como el estado de los contenedores cuando se llenan, con bolsas esparcidas por el suelo. En cambio, valoraron positivamente la cercanía de los contenedores, la facilidad a la hora de identificar la basura que corresponde a cada 'container', la ausencia de olores o la información sobre los horarios de depósito.

Ortiz indicó que entre las demandas formuladas por los vecinos destaca la necesidad de ampliar la frecuencia de limpieza viaria, potenciar las limpiezas intensivas, incrementar el número de contenedores y papeleras, flexibilizar los horarios de recogida y extender las sanciones por incumplir las ordenanzas.

Una encuesta realizada en el primer trimestre revela que cuatro de cada diez ciudadanos creen que ha mejorado la limpieza

La primera fase del plan estratégico prevé destinar 300.000 euros

Otro aspecto a cuidar es la limpieza de los parques en las pedanías.

Cuatro de cada diez encuestados (41,6%) consideran que ha mejorado la limpieza viaria en el último año, y la mayoría coincide en que es imprescindible la colaboración ciudadana para mantener las calles limpias de cacas de perros (99,8%), chicles (99,4%), bolsas fuera de contenedores (98,7%) y pintadas en las paredes (97,5%). Los murcianos consultados puntúan con un 8,7% las limpiezas de choque efectuadas y con un 8,3% las limpiezas después de la celebración de grandes eventos.

En este contexto el edil responsable de Fomento anunció ayer la puesta en marcha de un Plan Estratégico 2017-2019 para incrementar el número de contenedores soterrados en el municipio. Para ello, se prevé la sustitución de un centenar de recipientes en superficie por otros soterrados. Este plan se llevará a cabo por fases -cuatro en dos años- y la primera se ha programado para este mismo verano con obras en Madre de Dios -se ampliará la capacidad con cuatro contenedores de recogida de residuos sólidos urbanos y uno de envases-, en la plaza de Cetina -se ampliará el contenedor doble existente con otro de las mismas características de dos puntos de envases y dos de residuos sólidos urbanos-, en la calle Pinares -soterramiento de los contenedores actuales: cinco de residuos sólidos urbanos, uno de envases y uno de papel- y en Santa Catalina, donde se instalará un contenedor soterrado nuevo, que será doble para residuos urbanos dada la elevada concentración de negocios de hostelería.

Incómodos y boca pequeña

Ortiz apuntó que en la encuesta de satisfacción se indicó al Ayuntamiento que los contenedores actuales resultan incómodos, que no abren bien y que habría que poner una boca más ancha para el vidrio, y sustituir o reponer los existentes, e incluso cambiar la ubicación. Muchos de ellos incidían en la necesidad de soterrar más puntos y en la idoneidad de llevar a cabo más campañas de concienciación en centros escolares, sobre todo por los excrementos y grafitis. En lo que afecta a los contenedores, el edil enfatizó que es un elemento fundamental, «desagradable pero imprescindible»: «El problema es que no podemos hacerlos desaparecer de la faz de la ciudad, ni soterrarlos todos, porque naturalmente hay muchos de ellos en ubicaciones donde no es posible soterrarlos y tenemos que buscar puntos idóneos». En este sentido, desveló que algunas de las actuaciones contempladas en el Plan Estratégico se harán coincidir con las remodelaciones de ejes como Alfonso X, San Esteban, Santa Eulalia y Cárcel Vieja.

«Hemos recogido hasta 66 ubicaciones en el centro de la ciudad y hemos analizado el número de vecinos que depositan residuos, de tiendas, oficinas, farmacias, locales de restauración, viviendas, comercios... y hemos calculado el volumen que tienen que ocupar los contenedores de reciclaje y orgánico, y hemos hecho un balance. En algunos de esos puntos hay volumen suficiente para utilizar esos contenedores soterrados, y en otros hay una falta de capacidad teórica», explica.

Actualmente hay 500 contenedores soterrados. Este mismo verano las actuaciones supondrán meter bajo la superficie 30 contenedores en total. La primera fase supondrá una inversión de 300.000 euros para reducir el impacto visual actual.