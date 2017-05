Ortiz: «Cuando llegue el AVE soterrado, la zona de las vías quedará limpia como Belluga»

El concejal de Fomento, Roque Ortiz, indicó este martes que las actuaciones que realiza Adif en el entorno de la calle Orilla de la Vía para la construcción de la plataforma provisional de entrada del AVE a Murcia en superficie buscan mejorar la accesibilidad de los vecinos a sus viviendas.

Para ello señaló que los técnicos municipales están colaborando con el organismo público para garantizar los accesos y resolver los problemas detectados con los pozos ciegos, y asegurar la llegada de bomberos y/o servicios de emergencias.

En algunos casos la pantalla del AVE traslúcida quedará a 80 centímetros de las viviendas, por lo que Ortiz informó de que se barajan opciones como ayudas para el realojo durante el periodo de obras, "teniendo en cuenta que esa pantalla que queda que escasamente un metro se eliminaría en su momento".

El edil incidió en que esas pantallas no son muros de hormigón y que hay ocho familias en el entorno del paso a nivel de Senda de los Garres afectadas. El responsable de Fomento en el Ayuntamiento se mostró sorprendido por las preguntas de los periodistas sobre esta cuestión, y aclaró que el soterramiento irá por debajo de la actual vía del tren por lo que hasta que la vía no se quite no se podrá ejecutar, de ahí que se construya una plataforma alternativa provisional.

Ortiz dijo que cuando el soterramiento se haga en Santiago el Mayor esas vías ya habrán desaparecido porque irá todo soterrado: "Las pantallas acústicas se descontarán y quedará todo limpio y meridiano como la plaza de Belluga".

Sobre si le parece bien que haya una pantalla tan cerca de las casas, Ortiz reiteró que "la redacción del proyecto y la ejecución corresponde a Adif y nosotros tenemos que defender a nuestros vecinos y ofrecerles todas las medidas que haya desde un realojo, una indemnización adecuada o refuerzo de la casa".

Ortiz mantuvo que el AVE en superficie puede llegar a Murcia a finales de 2017 o primeros de 2018, y dijo que se ha comprobado que hay camiones de pequeño tamaño para hacer las limpiezas de los pozos ciegos de estos vecinos, ya que los afectados no tienen saneamiento público y piden que se les resuelva ese problema conocido ahora.