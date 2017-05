El muro del AVE dejará el espacio justo para entrar en algunas casas

Los vecinos de la calle Orilla de la Vía afectados por la construcción de la plataforma provisional para la llegada del AVE no entienden por qué no se les ha expropiado, cuando hay alguna vivienda que va a quedar a menos de 80 centímetros del muro que se va a levantar próximamente. Antes prefieren irse que tener que seguir soportando una mala vida de barro y polvo, vibraciones y bocinazos cada dos por tres.

Técnicos de Adif y del Ayuntamiento se dirigieron ayer a la zona para reunirse con los afectados, con el fin de informarles de la inminente construcción de una pared divisoria entre las viviendas y de la plataforma para la alta velocidad, pero en el lugar estaban esperándolos varios ediles de la oposición y miembros de la Plataforma Pro-Soterramiento, además de los medios de comunicación. Los técnicos eludieron pronunciarse a viva voz, y en un garaje se reunieron con los propietarios de las viviendas, un gesto que fue criticado por partidos y Plataforma, que creen que si no hay nada que esconder no debería haber problema para que esa información llegara a todos.

«Esto es de película surrealista», se quejaba Joaquín Contreras, portavoz de la Plataforma. «Los técnicos se niegan a informar en presencia de tres concejales (Mario Gómez, de C's; Ángeles Moreno Micol, de Ahora Murcia, y Sergio Ramos, de Cambiemos) y de los periodistas, así que la traducción es que no quieren a nadie en la reunión que tenga información para que a los vecinos les puedan vender la moto, y les puedan trasladar un mensaje benévolo, suave, más o menos creíble, diciéndoles que esto van a ser cuatro días, y hablándoles de provisionalidades que nadie se las puede creer. A un vecino le han dicho que se le queda el muro a 80 centímetros y cuando se ha quejado y ha preguntado que cómo entraba a su casa la respuesta ha sido: 'Si no puedes de frente pasas de lado'». Esta versión dada por Contreras fue corroborada por el afectado, Juan Fernández, que estaba en contra de que la reunión de ayer se hiciera sin transparencia y sin presencia de los medios.

Maruja Martínez, una de las afectadas, dice que primero tienen que dar solución a las fosas sépticas del entorno

«Esto es una 'metía'»

La propietaria del número 97 de la calle Orilla de la Vía, Mari Carmen Mateos, ha escuchado tantas versiones sobre las obras que lo único que tiene claro es que, de momento, delante de su casa le van a levantar una pared como un primer piso de alta. «Cinco metros aproximadamente, como en Orihuela», le aclaran desde la Plataforma. «Yo lo único que sé es que aquí van a hacer un muro», dice Mari Carmen. «Provisional, dicen. Pero esto es una 'metía'. Nací al otro lado de la vía y tengo 70 años, luego me vine aquí con mis padres, y todo lo que están haciendo en el paso a nivel de Senda de los Garres es un rollo 'metío'. Ahora dicen que van a hacer esto en superficie, pero digo yo, que no entiendo de nada: si van a hacer un muro para algo provisional, pues, coña, por qué no lo hacen subterráneo de una vez». Mari Carmen confirma que no le han enviado cartas informándole. De su casa el muro se queda a menos de tres metros, pero en la casa de su vecino Juan Fernández el muro rozará la fachada teniendo que entrar de lado, si es que llega a darse el caso. «¡Madre mía! ¡Por Dios!», dice otra vecina, alarmada, al ver las marcas fluorescentes en el suelo. «¡Tendrá que entrar en helicóptero!», vislumbra Mari Carmen, que no entiende por qué no les expropian. «No va a servir de nada que pongan las pantallas antivibratorias», se resigna Juan Pablo, el hijo de Juan, que se ha ido a vivir a Santiago el Mayor porque aquí no se puede dormir.

En esta zona hay una docena de viviendas, alrededor del carril Carioca, pero también dos bares, una peña y una empresa de autobuses. La construcción de la vía provisional se hará en terrenos de Adif -por eso les han explicado que no se ha abierto proceso de exposición pública-, y la proximidad de las casas en este punto es llamativa. Habrá que eliminar también una higuera centenaria en la puerta de Maruja Martínez, en el número 117, que perderá parte de su poyete. Ella, mientras, asegura que no tiene nada que hablar con los técnicos hasta que no den una solución al vecindario, pues no hay alcantarillado público y vierten a fosas sépticas. Cuando se construya la plataforma del AVE el camión que retira las aguas fecales ni podrá entrar, se quejan los afectados, que reclaman soluciones. Los técnicos aseguraron que esto había que resolverlo, lo que implicará otro retraso sobre las obras previstas.

Sin documentos por escrito

La única exposición pública que ha habido de este proyecto es la de 2009 para un AVE soterrado, decía ayer la edil Micol, «y todo esto provisional no ha tenido, por lo que los vecinos difícilmente se van a poder defender, ya que entre lo que van a hacer ahora y el proyecto aprobado en 2019 solo coincide un 18%, y no hay estudio de ruidos ni de impacto ambiental, por eso está denunciado». La Plataforma cree que debían haberlos citado por escrito y no puerta a puerta, sin orden del día ni documentación. En esto coincide también el portavoz de Ciudadanos, Mario Gómez, que cree que «no se pueden aprovechar de la gente y engañarla diciéndoles que les van a quitar el muro en dos días. Lo único que saben hacer es dividir y engañar». Mari Carmen Zapata, otra de las afectadas del carril Carioca, tiene la impresión de que hay mucha improvisación en las obras, por lo que ayer pedía a sus vecinos que no firmasen su consentimiento a nada. Los afectados no descartan crear una asociación para poder defenderse.

Desde Cambiemos Murcia, Sergio Ramos denunció el «oscurantismo» con el que Adif actúa y calificó de «lamentable y vergonzosa» la reunión de ayer. El PSOE acudió por la tarde para hablar con los afectados. La edil Maite Espinosa y el pedáneo de Santiago el Mayor, Juan J. García (PSOE), se mostraron indignados, y creen que el Defensor del Pueblo debe conocer lo que pasa.

La Plataforma ha convocado para el próximo sábado una manifestación por las calles de Murcia para exigir el AVE soterrado, que cuenta con el apoyo del Pleno del Ayuntamiento, si bien el PP votó en contra en la moción por criticar que la Plataforma plantee la posibilidad de que el AVE no entre a Murcia en superficie y sí lo haga a la estación de Beniel mientras duren las obras del soterramiento. El PP considera que no se puede renunciar al AVE y que las fases del soterramiento (eliminación de pasos a nivel de Santiago el Mayor y Senda de los Garres) están programadas y presupuestadas.

«Aquí nos van a producir muchos perjuicios, y encima vienen los técnicos a decirnos que han pensado en nosotros. No tienen ni hecho el proyecto del AVE soterrado, no sabemos más y no tenemos ni donde informarnos. Todo es improvisación», reitera Mari Carmen Zapata.